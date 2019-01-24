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ГКНБ: Установлен распространитель провокационного видеоролика

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- ВБ
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В результате оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ КР установлен распространитель видеоролика об избиении группой лиц молодых людей в Республике Узбекистан.

Установлено, что данный видеоролик был распространен с целью разжигания межнациональной вражды гражданином КР Орумбеков Эдил, 1992 г.р., уроженец Жалал-Абадской области, который находится на территории Российской Федерации.

В настоящее время материалы по данному факту зарегистрированы в Единый реестр преступлений и проступков (ЕРПП).

Необходимо отметить, что действие гражданина КР О.Э. подпадает под признаки преступления, предусмотренного статьей 313 (Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды) УК КР.

По установлению точного местонахождения указанного лица будут проведены необходимые следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/376256
Теги:
ГКНБ, межнациональная вражда, межнац
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