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В ущелье Чункурчак джип слетел с двухсотметрового обрыва

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- Оксана Гут
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24 января примерно в 15.30 часов в ущелье Чункурчак произошло страшное ДТП.

Мужчина, находящийся за рулем автомашины Lexus GX460, возвращался в город с горнолыжной базы. Вскоре после выезда он не справился с управлением, и внедорожник слетел с двухсотметрового обрыва. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

Водитель от полученных травм скончался на месте. Кроме него в салоне авто никого не было.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы, проводится следствие.


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URL: https://www.vb.kg/376263
Теги:
ДТП, погибшие, Чуйская область, экспертиза, горнолыжный спорт, Кыргызстан, ГУОБДД, следствие
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Комментарии
Асхат
25.01.2019, 14:39

Как же он так? Вот же блин жалко

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