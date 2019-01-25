В ущелье Чункурчак джип слетел с двухсотметрового обрыва

24 января примерно в 15.30 часов в ущелье Чункурчак произошло страшное ДТП.

Мужчина, находящийся за рулем автомашины Lexus GX460, возвращался в город с горнолыжной базы. Вскоре после выезда он не справился с управлением, и внедорожник слетел с двухсотметрового обрыва. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

Водитель от полученных травм скончался на месте. Кроме него в салоне авто никого не было.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы, проводится следствие.