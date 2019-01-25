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Кандидатуру Адахана Мадумарова предложили на пост премьера

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- Виктория Григоренко
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- Как бы это ни звучало парадоксально, я бы положительно отнесся к назначению на должность главы кабмина Адахана Мадумарова. Он обладает самостоятельным мышлением, критически относится ко всему, что сейчас происходит, - заявил парламентарий Исхак Масалиев на вопрос VB.KG, кто из политиков, на его взгляд, достоин стать главой кабмина.

По словам Исхака Абсаматовича, Адахан Кимсанбаевич постарался бы реализовать свои идеи на этом посту.

- Правда, у него могут быть проблемы с парламентом, уж слишком много депутатов он критиковал. Тем менее, это тот политик, который может сказать президенту свое мнение по тому или иному вопросу. А это важно, как показал пример с ведением поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. И пока у нас не укоренилось парламентское правление, нужен человек, который обладает изрядной долей самостоятельности. Подобная фигура способствовала бы консолидации нашего общества, - считает депутат.

При этом Масалиев выступил против избрания на пост главы кабмина лидеров депутатских фракций или их членов.

- Парламент – единое целое, но у каждого крыла ЖК свои интересы, за которые начнется борьба. Поэтому ставленник той или иной партий будет зависим от обязательств и не сможет стать самостоятельной фигурой, - добавил Масалиев.


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URL: https://www.vb.kg/376277
Теги:
Адахан Мадумаров, Исхак Масалиев, выборы, коалиция, оппозиция, парламент, правительство, развал коалиции, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Али
25.01.2019, 17:08

Да ну его... Он начнет с капитального ремонта в кабинете и его обустройством, а не с проблем страны.

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Тунгуч
25.01.2019, 17:09

Нет.нет.нет....Господи!почему в нашем правительстве нет толковых людей...ведь были же норм люди.Усубалиев.Исанов

Ибрагимов...т.ж

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Каркыра
25.01.2019, 17:12

Ни дай Аллах. Этот редиска каркыру продал. Ему до власти добраться он страну продаст тем же китайцам.

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васин
25.01.2019, 17:18

Не дадут Мадумарову эту должность, иначе он разорвет в пух и в прах Соке и его братишку! 

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Бек
25.01.2019, 17:22

Адахан жарабайт мурда деле болгон эмнени кыйратты эле

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Избиратель
25.01.2019, 17:24

Интересно

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Болотбек
25.01.2019, 17:29

Когда наши власть имущие научатся считать народные деньги,рационально их использовать,подходить к делу реально. Всем известно что и институт Президенства,и институт премьерства фактически дублируют друг друга. Да по Конституции у них разные функции и задачи,но на деле идет дублирование. Поэтому кажется было бы правильным один из институтов упразднить. А насчет ямамумарова скажу,что он уже был и в "обойме" предыдущих Президентов и ....короче не подходит он.

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Болотбек
25.01.2019, 17:32

Сталин был умнейший и знающий человек и он фактически оставил ЦК без прав на руководство страной. Это значило,что страной должен управлять Председатель Совета министров и депутаьский корпус. А мы в своей малюсенькой стране столько бюрократов размножили,ой-ой.

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Малик
25.01.2019, 17:34

Абылгазиев татыктуу иштеп жатат. Токтоткула стукан болушмойду

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мика
25.01.2019, 17:36

политический труп

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Диана
25.01.2019, 17:37

Болбойт, болбойт, болбойт!

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Каку
25.01.2019, 17:38

Өкмөттү алмаштыргандан эмне пайда? Адахан бир булбул, тилинен башка ырыскысы жок. 

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Айсулу
25.01.2019, 17:41

"Мадумаров ко всему подходит критически", - говорит Масалиев. Для хозяйственника - это разве приоритет? Чиновники убили ВСЕ. Когда же поставят хозяйственника?

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Кыке
25.01.2019, 18:11

Айдакан потом притащит своего друга Жаныша Б., которому завидует "белой завистью", а там глядишь, и вся семейка припрется с чемоданами.

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007
25.01.2019, 18:11

Мадумаров при любом исходе лучше Абулгазиева. Но есть вариант, что Мадумаров перехватит власть. 

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Ака
25.01.2019, 18:27

Кудай сакта, көлдүдагы казактарга сатып жиберет

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Критик
25.01.2019, 18:46

Строил бы лучше Исхак свой коммунизм .

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Владимир
25.01.2019, 18:49

Мадумарову категорическое НЕТ! Без права обжалования.

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