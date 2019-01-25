Кандидатуру Адахана Мадумарова предложили на пост премьера

- Как бы это ни звучало парадоксально, я бы положительно отнесся к назначению на должность главы кабмина Адахана Мадумарова. Он обладает самостоятельным мышлением, критически относится ко всему, что сейчас происходит, - заявил парламентарий Исхак Масалиев на вопрос VB.KG, кто из политиков, на его взгляд, достоин стать главой кабмина.

По словам Исхака Абсаматовича, Адахан Кимсанбаевич постарался бы реализовать свои идеи на этом посту.

- Правда, у него могут быть проблемы с парламентом, уж слишком много депутатов он критиковал. Тем менее, это тот политик, который может сказать президенту свое мнение по тому или иному вопросу. А это важно, как показал пример с ведением поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. И пока у нас не укоренилось парламентское правление, нужен человек, который обладает изрядной долей самостоятельности. Подобная фигура способствовала бы консолидации нашего общества, - считает депутат.

При этом Масалиев выступил против избрания на пост главы кабмина лидеров депутатских фракций или их членов.

- Парламент – единое целое, но у каждого крыла ЖК свои интересы, за которые начнется борьба. Поэтому ставленник той или иной партий будет зависим от обязательств и не сможет стать самостоятельной фигурой, - добавил Масалиев.