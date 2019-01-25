В кодекс о нарушениях добавили штрафов. Они касаются флага и герба

Депутат Салайдин Айдаров внес на общественное обсуждение поправки в кодекс о нарушениях. Текст законопроекта опубликован сегодня, 25 января, на сайте Жогорку Кенеша.

Депутат заметил, что в Кодексе о нарушениях нет статьи за несоблюдение правил при производстве государственных символов – флага и герба. Он предлагает штрафовать за неправильно изготовленные флаги и гербы на 10 тысяч сомов физических лиц, а юридических на 28 тысяч сомов.

Кроме того депутат предлагает наказывать тех, кто самовольно срывает штампы и печати уполномоченных органов (налоговые инспекции, энергетики, милиция). Для физических лиц штраф составит 7,5 тысяч сомов, для юридических – 23 тысячи сомов.

Напомним, новые кодексы вступили в силу 1 января 2019 года и сразу вызвали волну возмущений со стороны общественности. Вскоре депутаты тоже присоединились к критике кодексов несмотря на то, что именно они их одобрили и даже участвовали в их разработке. Правительство признало, что документы имеют ряд недоработок, чтобы исправить их нужно принять примерно 600 НПА и 200 законов.