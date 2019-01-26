Без паники! В Бишкеке приостановят подачу отопления

26 января, в связи с проводимыми ремонтными работами на ТЭЦ города Бишкек будет ограничена подача тепловой энергии потребителям города Бишкек

В результате планового обхода дежурным персоналом ТЭЦ города Бишкек был обнаружен дефект на трубопроводе обратной сетевой воды. Он выявлен на неотключаемом участке трубопроводов обратной сетевой воды, где была выполнена перетрассировка трубопровода во время модернизации ТЭЦ города Бишкек. На месте работает комиссия.

Для проведения работ необходимо произвести временное отключение подачи тепла и горячей воды абонентов ОАО "Бишкектеплосеть". Эти необходимые работы повлекут за собой временное понижение тепловой нагрузки в южной части города Бишкек.

Отключение тепловой нагрузки будет проводиться на магистральных трубопроводах Запад-1 и Запад-2 (центральная часть города, севернее железной дороги).

Работы начнутся с утра, 26 января, и планируются завершить до 21:00 часов. Специалистам ТЭЦ города Бишкек поставлена задача провести эти работы в максимально сжатые сроки.

ОАО "Электрические станции" и ОАО "Бишкектеплосеть" приносят извинения за временные неудобства, связанные с непредвиденными обстоятельствами и просят отнестись горожан с пониманием к вынужденным ремонтным работам.

Перерасчет за тепловую энергию будет произведен с учетом фактического времени проведения ремонтных работ