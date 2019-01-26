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Без паники! В Бишкеке приостановят подачу отопления

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- Екатерина Улитина
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26 января, в связи с проводимыми ремонтными работами на ТЭЦ города Бишкек будет ограничена подача тепловой энергии потребителям города Бишкек

В результате планового обхода дежурным персоналом ТЭЦ города Бишкек был обнаружен дефект на трубопроводе обратной сетевой воды. Он выявлен на неотключаемом участке трубопроводов обратной сетевой воды, где была выполнена перетрассировка трубопровода во время модернизации ТЭЦ города Бишкек. На месте работает комиссия.

Для проведения работ необходимо произвести временное отключение подачи тепла и горячей воды абонентов ОАО "Бишкектеплосеть". Эти необходимые работы повлекут за собой временное понижение тепловой нагрузки в южной части города Бишкек.

Отключение тепловой нагрузки будет проводиться на магистральных трубопроводах Запад-1 и Запад-2 (центральная часть города, севернее железной дороги).

Работы начнутся с утра, 26 января, и планируются завершить до 21:00 часов. Специалистам ТЭЦ города Бишкек поставлена задача провести эти работы в максимально сжатые сроки.

ОАО "Электрические станции" и ОАО "Бишкектеплосеть" приносят извинения за временные неудобства, связанные с непредвиденными обстоятельствами и просят отнестись горожан с пониманием к вынужденным ремонтным работам.

Перерасчет за тепловую энергию будет произведен с учетом фактического времени проведения ремонтных работ


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URL: https://www.vb.kg/376286
Теги:
Бишкектеплосеть, ТЭЦ, отопительный сезон, ремонт, Бишкек, безТЭЦ, авария
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Комментарии
марат
26.01.2019, 12:21

Ничего толком не пишут, но тепла и воды горячей нет. И главное, авария день в день в прошлогодней. Не верю я в дефекты. Дефект бы сразу проявился или в начале сезона. Опять что-нибудь наши чиновники из-за жадности не отремонтировали. Премьер где? Опять спит?

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