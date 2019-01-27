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Школьника избили в туалете, прыгали на голове

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- Елена Цой
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Что-то ужасное происходит с нашими детьми. Страшные новости приходят из Казахстана. Там стало известно о нескольких случаях издевательства над несовершеннолетними.

Причем изверги - такие же дети, подростки. На одном из видео, просочившемся в сеть, школьники в туалете жестоко избивают сверстника, на другом запечатлены издевательства над младшими детьми.

Родители детей-садистов в шоке. Просят прощения у родителей избитых детей и совершенно не понимают, как такое могло случиться.

Казахские СМИ подметили, что распространение видео совпало с днем, когда Глава государства Нурсултан Назарбаев говорил о проблемах молодежи в рамках официального старта года Молодежи в Казахстане.

Ничего не скажешь, "хорошее" начало года молодёжи...


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URL: https://www.vb.kg/376290
Теги:
Facebook, избиение, Казахстан, насилие, избил ребенка, Нурсултан Назарбаев
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