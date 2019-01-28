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За разжигание межнаца в Интернете кыргызстанцам грозит реальный срок

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- Екатерина Улитина
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По новому кодексу за разжигание национальной, межрелигиозной, региональной и иной вражды можно получить до 7 лет лишения свободы, а если будут найдены отягощающие обстоятельства, то и 10 лет.

Надо отметить, что статья за разжигание существовала и в старом кодексе и предусматривала почти такое же суровое наказание. Однако часто подозреваемых привлекали к ответственности по другой, более мягкой статье.

- До вступления в силу новых кодексов подозреваемых привлекали в основном по статье 226 часть 6 "Публичное одобрение террористической или экстремистской деятельности". По этой статье суд мог выбирать наказание – либо лишение свободы сроком от года до трех, либо штраф в размере от 100 до 200 тысяч сомов. В новых кодексах исключены штрафы, если вина будет доказана, обвиняемый получит реальный срок, - рассказал VB.KG начальник отдела Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Эрлан Бакиев.

Так, согласно уголовному кодексу, вступившему в силу с 1 января 2019 года, за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма грозит срок от 2,5 до 5 лет лишения свободы.

За возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) предусмотрено наказание от 5 до 6 лет лишения свободы.

В МВД КР рассказали, что за высказываниями кыргызстанцев в Интернете постоянно следят силовики.

- Отдел кибербезопасности МВД ведет постоянный мониторинг сайтов и социальных сетей. Последние отслеживать намного сложнее, в этом нам помогают добровольцы из числа молодежи. Если они находят что-то подозрительное, сообщают сотрудникам, - продолжил Эрлан Бакиев.

Он добавил, что сотрудники отдела кибербезопасности МВД не читают личную переписку пользователей в мессенджерах. Если оскорбительную информацию рассылают по WhatsApp, милиционеры могут возбудить дело только после письменного заявления пострадавшего.

Отметим, что это не единственное новшество в УК. Так? из раздела "Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства" исчезли статьи за посягательство на жизнь или здоровье государственного или общественного деятеля, публичные призывы к изменению конституционного строя и финансирование экстремизма.


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URL: https://www.vb.kg/376305
Теги:
Интернет, наказание, уголовная ответственность, Уголовный кодекс, Кыргызстан, межнациональная вражда, межнац, Эрлан Бакиев, МВД
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Комментарии
10
28.01.2019, 12:46

так можно и всю страну посадить. даже самих силовиков. 

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Асхат
28.01.2019, 13:03

а кто определяет межнац или нет то или иное сообщение. есть ли точные критерии? 

0
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