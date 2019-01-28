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Депутат пропал. Его племянника обвинили в стрельбе в человека

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- Екатерина Улитина
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Племянника депутата Жогорку Кенеша Урматбека Самаева обвинили в том, что он несколько раз выстрелил в человека. Анонимное сообщение об этом распространили в социальных сетях. Человек на видеозаписи демонстрирует на теле раны округлой формы.

В сообщении говорится, что этот человек стал жертвой некоего Дастана, который якобы является племянником депутата ЖК Урматбека Самаева и занимается контрабандой.

Редакция VB.KG попыталась связаться с Урматбеком Самаевым. Однако его мобильный телефон отключен, а в приемной сообщили, что не могут с ним связаться с сегодняшнего утра.

Напомним, в ночь с 25 на 26 января вблизи кыргызко-казахской границы вблизи города Токмок якобы произошла перестрелка. Пограничная служба не подтвердила эту информацию, а в МВД КР обещали провести проверку. С заявлением ни в МВД, ни в медицинские учреждения никто из якобы пострадавших не обращался.


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URL: https://www.vb.kg/376311
Теги:
контрабанда, перестрелка, Чуйская область, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Урматбек Самаев, МВД, Погранслужба
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Комментарии
скафнюк
28.01.2019, 14:24

сколько раз народ говорил что это не законодательный орган а бандитская сходка..и каждый раз это подтверждается..ну что народ..и дальше берите деньги на выборах и устуканы на тоях..от своих земляков и односельчан..и дальше выбирайте бандитский кенеш..так и до развала государства недолго осталось..

+2
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Реал
28.01.2019, 14:41

В ЖК половина базаркомы половина отморозки члены или лидеры ОПГ. Поэтому у нас и такие законы придумывают тупые. Правильно пишет скафнюк берите деньги и голосуйте или за саоего продавайте дальшее будушее своих детей.

+2
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312
28.01.2019, 15:56

Ну и депутаты пошли..... пипец стране

0
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ссср
28.01.2019, 16:31

ОПГ  однако

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12345
28.01.2019, 16:58

Надо сокращать депутатов, тогда пройдут более менее достойные

0
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опг
28.01.2019, 17:11

реально одни базаркомы и опгшники собрались, самый позорный парламент

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