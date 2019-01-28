Депутат пропал. Его племянника обвинили в стрельбе в человека

Племянника депутата Жогорку Кенеша Урматбека Самаева обвинили в том, что он несколько раз выстрелил в человека. Анонимное сообщение об этом распространили в социальных сетях. Человек на видеозаписи демонстрирует на теле раны округлой формы.

В сообщении говорится, что этот человек стал жертвой некоего Дастана, который якобы является племянником депутата ЖК Урматбека Самаева и занимается контрабандой.

Редакция VB.KG попыталась связаться с Урматбеком Самаевым. Однако его мобильный телефон отключен, а в приемной сообщили, что не могут с ним связаться с сегодняшнего утра.

Напомним, в ночь с 25 на 26 января вблизи кыргызко-казахской границы вблизи города Токмок якобы произошла перестрелка. Пограничная служба не подтвердила эту информацию, а в МВД КР обещали провести проверку. С заявлением ни в МВД, ни в медицинские учреждения никто из якобы пострадавших не обращался.