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Нерадивые налетчики ограбили гадалку и сильно за это поплатились

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- Екатерина Улитина
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В Токмаке трое грабителей ворвались в дом к местной жительнице, избили ее сына, связали скотчем хозяйку и забрали 47,5 тысяч сомов. К слову, женщина утверждает, что является целительницей и гадалкой.

Информация опубликована на сайте Верховного суда.

Инцидент произошел в феврале 2018 года. По данным следствия, в тот день в калитку дома позвонила женщина - Виктория. И когда сын гадалки Владимир открыл дверь, на него сразу набросился муж Виктории Алексей. Третий нападавший - Назар, помог затащить упавшего мужчину в дом, там они набросились на мать Владимира. Виктория осталась стоять на улице, по ее словам, она не знала о грабеже. Муж ей сказал, что пришел забрать старый долг.

Потерпевшая гадалка рассказала, что все члены семьи часто открывают ворота незнакомцам, "так как она помогает людям, снимает порчу, заговаривает сыпь, в общем, лечит их, в частности маленьких детей в возрасте до 12 лет". В тот день кто-то постучал, ее сын открыл ворота, и в дом ворвались двое мужчин, связали знахарке руки скотчем, и приказали дать денег.

Женщина решила отдать сбережения, всего 46 тысяч сомов, чтобы они прекратили избивать ее сына. Еще 1,5 тысячи сомов грабители забрали у Владимира. Получив деньги, компания скрылась.

Токмакский городской суд приговорил Алексея к 12 годам лишения свободы, Викторию и Назара к 10 годам заключения. Областной суд Чуйской области оставил приговор в силе.


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URL: https://www.vb.kg/376312
Теги:
Верховный суд, грабеж, наказание, приговор, суд, Токмак, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан, уголовное дело
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