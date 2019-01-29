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На Кыргызстан надвигаются морозы до - 25

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- Виктория Григоренко
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Среднемесячная температура воздуха в феврале месяце 2019 года по республике ожидается в пределах климатической нормы. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Как отмечается, в Чуйской области среднемесячная температура составит от 1…–3 градуса.

- На севере области, в предгорных районах и Кеминской долине 4-7 мороза. В течение месяца ночью будет от –3…–8 до –10…–15, днем от –1…–6 до +3…+8. Возможно понижение температуры ночью до –17…–22, днем до –5…–10. Месячное количество осадков в пределах нормы, - подчеркивают синоптики.

Таласская область

- Среднемесячная температура воздуха - от -2 до - 4 градусов. Ночью от -5…–10 до –11…–16, днем от 0…–5 до +4…+9. Возможно понижение ночных температур до –17…–22, дневных до минус 5-10. Месячное количество осадков - меньше нормы, - информируют синоптики.

Иссык-Кульская область

- Среднемесячная температура воздуха по области в предстоящем феврале составит – 1 … -3 градуса, в восточной части региона от –4…–6. Ночные температуры будут колебаться в пределах –2…–7, дневные от 0…+5. На востоке Иссык-Куля ночью от –7…–12, днем плюс 2-7. Месячное количество осадков не превысит норму, - отмечает Кыргызгидромет.

Нарынская область

- Среднемесячная температура воздуха составит –10…–12 градусов. По ночам от –8…–13 до –15…–20, в Ат-Башинском районе до 20-25 мороза. Днем от –4…–9 до –10…–15. Месячное количество осадков - в пределах нормы.

Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области

- Среднемесячная температура будет колебаться от 0…–2 градусов, в предгорных районах - 1-3 ниже нуля. В течение месяца ожидается изменение ночной температуры от 0…–5 до –7…–12, дневной от 0…–5 до +5…+10. В предгорных районах от –2…–7 до –10…–15 ночью, днем от 0…–5 до +3…+8. Месячное количество осадков - в пределах нормы, - добавили синоптики.


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URL: https://www.vb.kg/376318
Теги:
погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан, прогноз погоды
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Комментарии
Георгий
29.01.2019, 10:26

В нашем многоквартирном доме по ул Чокморова д 137, в центре города район Московская и Исанова,  батареи еле теплые и так уже месяц. Можно было бы сказать что у нас старая система и тд , но вот при подключении и две недели батареи были реально горячими, получается что снижение тепла в отопительной системе искусственно создается. При нашем доме закреплен теплотехник от Бишкектеплосетей, и как сказал посвященный в эту тему эксперт имеет выплаты от с сэкономленных килокалорий. Если это так то получается схема по незаконным выплатам и неудивительно что руководство обвинялось в создании различных схем и коррупции раньше. Просим проверить на самом ли деле дело обстоит так, если нет то известить общественность. Предстоящее понижение температуры воздуха до   -25 градусов, для нас в перспективе катастрофа!

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