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В ГТС готовы принять Раима Матраимова обратно – он "опытный руководитель"

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- Оксана Гут
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Раимбек Матраимов опытный руководитель, при нем шел рост показателей и по Ошской таможне, и в целом. Об этом журналистам на пресс-конференции об итогах деятельности за 2018 год заявил председатель Государственной таможенной службы КР Алмаз Онолбеков.

Он отметил, что бывший заместитель главы ГТС КР Раимбек Матраимов будет восстановлен в должности, раз так постановил суд.

- Если решение принял суд, то почему мы не должны его исполнять, - подчеркнул Онолбеков.

Однако, с его слов, сейчас вопрос в том, подало ли правительство апелляционную жалобу.

В Центре судебного представительства при правительстве КР VB.KG сообщили, что решение Бишкекского горсуда поступило к ним недавно, и сейчас оно находится на рассмотрении. Материалы дела по восстановлению в должности Раима Матраимова на контроле у самого директора Центра судебного представительства. Но когда будет подана жалоба и будет ли, не уточнили.

- Сроки еще не нарушены, - заключили в ЦСП.

Напомним, ровно месяц назад Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции о восстановлении в должности ранее незаконно уволенного Раимбека Матраимова из ГТС КР. По сути оно уже вступило в силу.


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URL: https://www.vb.kg/376321
Теги:
ГТС, правительство, суд, Бишкек, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, таможня, увольнение Матраимова, Алмаз Онолбеков
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Комментарии
Жаклин
28.01.2019, 15:40

Он отметил, что бывший заместитель главы ГТС КР Раимбек Матраимов будет восстановлен в должности раз так постановил суд.- Если решение принял суд, то почему мы не должны его исполнять, - подчеркнул Онолбеков.

Если учесть тот факт, что Онолбеков работает на Райыма...

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Тунгуч
28.01.2019, 15:42

Если это произойдет.потвердяться слова АША.камень в огород СШЖ..лучше выйграть верховный суд и не восстанавливаться на работе.честь моя моя ли честь.

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Дина
28.01.2019, 15:52

Дляувольнения его с работы необходимо было представление председателя

Государственной таможенной службы. За ним гонялись неделю, чтобы получить

представление. Он не занимает политическую должность, поэтому статья, по

которой его уволили, была неправильной. Административные работники могут быть

уволены на основании решения после проведенной проверки. Было неправильным, что

Атамбаев и Сисаков его сами уволили. Атамбаев должен ответит своихнеодетватных поступок!

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Борьба с коррупцией
28.01.2019, 15:57

мдааа

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Шоу
28.01.2019, 16:01

Раим кошелек власти?

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Нури
28.01.2019, 16:02

Когда говорим о Райымбеке Матраимове, мы не должны забывать о том, кто его поднял до кресла заместителя председателя Государственной таможенной службы, в его приходе на руководящую должность есть вклад Алмазбека Атамбаева. Он же открыто говорит, что его в таможенную службу привел Икрамжан Илмиянов. Если действительно Матраимов коррупционер, разбогател за счет таможни, то почему тогда Атамбаев его не уволил? Почему создал условия для его обогащения? Мы должны найти ответы на эти вопросы.

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Вояж
28.01.2019, 16:02

Да такое тоже может быть зачем ему возвращаться в ГТС? что ГТС собственность РМиллиона что ли? или Атамбаев продал ГТС РМиллиону? 

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Нури
28.01.2019, 16:03

Разве мы забыли о разговоре и матах между Азимбеком Бекназаровым и Алмазбеком Атамбаевым по его поводу? 

Вот он:

https://www.youtube.com/watch?v=2BeErawpxZI

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Канат
28.01.2019, 16:09

мыйзам жана соттун чечими баарынан ойдо туруш керек. Сот кандай чечсе аны Райым эле эмес, ар бир жаран соттун чечимин аткарыш керек

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Вояж
28.01.2019, 16:21

РМиллион Атамбаев поднял по ступенькам его карьере, Атамбаеву и здесь есть чем ответит по поводу РМиллиона о их  коррупционных делах который говорили граждане.

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Каку
28.01.2019, 16:24

Парадоксальным моментом в истории с «Раимом миллионом» было то, что Атамбаев публично признался в том, что он лично попросил Сапара Исакова, уволить Матраимова из таможни. На этот ляп от бывшего мало кто обратил внимание, хотя потяни кто-нибудь за «ниточки» которые дал в руки журналистов Атамбаев, можно было накопать много интересного. Экс-президент конечно влиятельная фигура, но какие у него были для этого юридические основания? Опять же, если приближенные, да и сам бывший глава государства говорят о коррупции, почему с их стороны таки не было представлено ни одного доказательства причастности Матраимова к так называемому «серому импорту»?  

Кстати от внимания общества почему-то ускользнуло важное признание самого Раима Матраимова, когда он рассказывал о том, что на должность заместителя руководителя Таможенной службы, его назначал лично Атамбаев с подачи Икрамжана Ильмиянова. Работал он там долго, в том числе под руководством Кубанычбека Кулматова, находился непосредственном подчинении Сапара Исакова. Если были какие-то недостатки в работе или компромат, почему тот же Атамбаев и его верные кадры не предъявляли претензий к Матраимову в свое время. Что-то не срастается в этой истории, не так ли? 

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