В ГТС готовы принять Раима Матраимова обратно – он "опытный руководитель"

Раимбек Матраимов опытный руководитель, при нем шел рост показателей и по Ошской таможне, и в целом. Об этом журналистам на пресс-конференции об итогах деятельности за 2018 год заявил председатель Государственной таможенной службы КР Алмаз Онолбеков.

Он отметил, что бывший заместитель главы ГТС КР Раимбек Матраимов будет восстановлен в должности, раз так постановил суд.

- Если решение принял суд, то почему мы не должны его исполнять, - подчеркнул Онолбеков.

Однако, с его слов, сейчас вопрос в том, подало ли правительство апелляционную жалобу.

В Центре судебного представительства при правительстве КР VB.KG сообщили, что решение Бишкекского горсуда поступило к ним недавно, и сейчас оно находится на рассмотрении. Материалы дела по восстановлению в должности Раима Матраимова на контроле у самого директора Центра судебного представительства. Но когда будет подана жалоба и будет ли, не уточнили.

- Сроки еще не нарушены, - заключили в ЦСП.

Напомним, ровно месяц назад Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции о восстановлении в должности ранее незаконно уволенного Раимбека Матраимова из ГТС КР. По сути оно уже вступило в силу.