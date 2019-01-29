Участницу антикитайского митинга арестовали за разжигание межнаца

Первомайский районный суд Бишкека арестовал на два месяца 55-летнюю жительницу Сокулукского района Чуйской области Г. Сапаралиеву. Об этом 28 января на своей странице в соцсетях сообщил активист Аманбол Бабакулов.

Женщину подозревают в совершении преступления по статье 313 часть 2 "разжигание межнациональной, межрелигиозной, межрегиональной розни".

В документе, опубликованном активистом, сказано, что по версии следствия гражданка Сапаралиева совершила преступление 17 января во время митинга на площади Ала-Тоо. 23 января она была задержана органами следствия.

Сейчас Сапаралиева находится в СИЗО 1, где будет ожидать окончания следствия.

Напомним, 17 января в Бишкеке прошёл антикитайский митинг, который закончился разгоном участников. Около 20 человек, в том числе журналисты, были задержаны за нарушение общественного порядка. В этот же день всех отпустили, участников митинга обязали выплатить штраф в размере трёх тысяч сомов.