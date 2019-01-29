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Участницу антикитайского митинга арестовали за разжигание межнаца

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- Екатерина Улитина
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Первомайский районный суд Бишкека арестовал на два месяца 55-летнюю жительницу Сокулукского района Чуйской области Г. Сапаралиеву. Об этом 28 января на своей странице в соцсетях сообщил активист Аманбол Бабакулов.

Женщину подозревают в совершении преступления по статье 313 часть 2 "разжигание межнациональной, межрелигиозной, межрегиональной розни".

В документе, опубликованном активистом, сказано, что по версии следствия гражданка Сапаралиева совершила преступление 17 января во время митинга на площади Ала-Тоо. 23 января она была задержана органами следствия.

Сейчас Сапаралиева находится в СИЗО 1, где будет ожидать окончания следствия.

Напомним, 17 января в Бишкеке прошёл антикитайский митинг, который закончился разгоном участников. Около 20 человек, в том числе журналисты, были задержаны за нарушение общественного порядка. В этот же день всех отпустили, участников митинга обязали выплатить штраф в размере трёх тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/376332
Теги:
ГУВД, СИЗО, задержание, Китай, митинг, суд, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, площадь Ала-Тоо, межнациональная вражда, межнац, уголовное дело, Аманбол Бабакулов, Антикитайский митинг
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Комментарии
Штепсель
29.01.2019, 09:08

Посмотрел ее вопли на митинге, уверен она заслужила это. С такой легкостью с какой она выкрикивала оскорбления и призывы к убийству она могла назвать любую иную нацию. У таких людей в башке не все в порядке.

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Арслан
29.01.2019, 09:24

Пенсионерку в тюрьму за это, а депутаты тем временем ходят на свободе воруя у народа деньги, зато прислуживают власти. Главное служат клану и норм, а бабушку можно и посадить, кто она такая? 

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Арстан
29.01.2019, 11:06

Посадите ее, видно же что националистка она. Тем более призывает. Отпустят ее, все нацики поймут что им все можно и стране пздц настанет.

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Ас
29.01.2019, 11:22

Пущай зону давид мыркушка и спонсоров ее туда же инбецилов

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