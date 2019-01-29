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Подписан Закон "О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях"

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 20 декабря 2018 года.

Настоящий Закон направлен на защиту прав и свобод граждан, обеспечение защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях от преследования, устанавливает правовые и организационные основы защиты данных лиц, а также направлен на укрепление доверия населения к государству и его структурам.

Также предусмотрено, что лицу, сообщившему о коррупционном правонарушении, выплачивается вознаграждение от возмещенной суммы коррупционного правонарушения.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/376343
Теги:
закон, коррупция, парламент, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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