Подписан Закон "О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях"

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 20 декабря 2018 года.

Настоящий Закон направлен на защиту прав и свобод граждан, обеспечение защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях от преследования, устанавливает правовые и организационные основы защиты данных лиц, а также направлен на укрепление доверия населения к государству и его структурам.

Также предусмотрено, что лицу, сообщившему о коррупционном правонарушении, выплачивается вознаграждение от возмещенной суммы коррупционного правонарушения.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.