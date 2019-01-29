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Депутат ЖК о новых кодексах: не надо искать виноватых

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- Оксана Гут
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Накануне в Бишкеке прошли очередные встречи по обсуждению новых кодексов, вступивших в силу 1 января 2019 года. На одной эксперты, участвующие в их разработке, еще раз рассказали депутатам Жогорку Кенеша зачем и что конкретно изменено в УПК. На другой – члены правительства и те же парламентарии поговорили о предпринимаемых мерах, устраняющих пробелы и противоречия в Кодексе о нарушениях.

Депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Мирлан Жеенчороев, поучаствовавший в обсуждениях, признает, что 2 года, отведенные для изучения кодексов, ушли впустую. Но искать виноватых, с его слов, не надо – недоработки были у всех.

- В свое время, когда кодексы принимались, позиция депутатов была такова – устранить все коллизии в течении двух лет. Для того и было растянуто переходное положение. Был разработан детальный план мероприятий по изучению этого вопроса, с ежеквартальными задачами. Но, к большому сожалению, они не были исполнены. Во-первых, потому что в 2017 году госаппарат занимался выборами. Во-вторых, из-за неорганизованности правительства… При этом Жогорку Кенеш тоже не устраняется, он тоже принимал законы. И администрация президента, я вам больше скажу - общественность участвовала в обсуждениях с 2014 года. Как минимум было проведено десятки круглых столов. Все эти кодексы взаимосвязаны, все это судебная реформа, тянущаяся с прошлого созыва парламента, - отметил в разговоре с VB.KG Жеенчороев.

Ошибки есть даже при переводе текста законопроектов, добавил нардеп. При этом он уверен, что 80% написанного в кодексах носит правильный посыл. А остальное можно исправить.

- Реформы они такие. Ошибки были допущены. И это нормально. Сейчас ничего не мешает устранять их. Специально для того в моратории на внесение изменений в УПК были оговорки. Нельзя 2 года менять концепцию, а корректировки вносить можно и нужно, - высказался парламентарий.

В первую очередь будут внесены поправки в Кодекс о нарушениях по части обеспечения безопасности дорожного движения. Это касается и возвращения функций ГУОБДД наказывать водителей за тонировку. Как информировал Жеенчороев, 5-6 февраля эти изменения будут рассматриваться на комитете Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту во втором чтении.

А что касается рассмотрения ответственности чиновников за несвоевременное внесение поправок в кодексы, то это прерогатива президента, сказал депутат. По его мнению, этот вопрос может быть поднят на заседании Совета по судебной реформе.

Напомним, в октябре 2018 года Сооронбай Жээнбеков пригрозил руководителям министерств и ведомств персональной ответственностью за саботаж судебно-правовой реформы.


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URL: https://www.vb.kg/376347
Теги:
правительство, президент, судебная реформа, Уголовный кодекс, Мирлан Жеенчороев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Безопасный город, ГУОБДД, Кодекс о проступках, Сооронбай Жээнбеков
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