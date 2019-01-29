Экс-генпрокурор: Калыбека Салянова задержали не по делу Камилы Дуйшебаевой

24 января на коллегии МВД начальник Службы криминальной милиции Нурбек Абдиев сообщил журналистам, что по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой есть несколько подозреваемых. Один из них – Калыбек Салянов (Эльтуйбасов) задержан в США и скоро будет экстрадирован.

Именно это заявление послужило поводом для выступления на пресс-конференции сегодня, 29 января, экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

Она подтвердила, что ее родственника действительно задержали в Соединенных штатах Америки, но за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, напомнила она, Калыбек Салянов обвиняется не в убийстве Камилы Дуйшебаевой, а в воспрепятствовании ведения следствия.

- В процессе следствия доказано, что в день убийства он находился совершенно в другом месте. О том, что Калыбек Эльтуйбасов поручил уничтожить записи с камер наблюдения в сауне накануне убийства, говорят лишь лживые показания бывшего сотрудника ГРС Насырбека Алмаматова. Который сейчас находится в СИЗО ГКНБ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Эти видеозаписи могли бы стать гарантом невиновности Калыбека, поэтому смысла в их уничтожении у него не было. Сам Насырбек Алмаматов потом признался, что его заставили оговорить Калыбека, - отметила Салянова.

Как стало известно на пресс-конференции, адвокат Калыбека Эльтуйбасова Чинара Джакупбекова подала в прокуратуру ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении Насырбека Алмаматова за ложное сообщение и лжесвидетельство.

Сама Аида Салянова выступила с просьбой к руководству Генеральной прокуратуры и МВД вернуть следствие в объективное русло. Как она считает, из убийства Камилы Дуйшебаевой сделали политику.

- Калыбек стал подозреваемым по делу в 2017 году, когда министром внутренних дел был Улан Исраилов. До этого главы ведомства говорили, что он проходит в качестве свидетеля. Постановление о привлечении Калыбека Эльтуйбасова к уголовной ответственности было подписано 29 июня 2017 года заместителем генерального прокурора Боконбаем Казаковым. Он знал, что это незаконно, так как срок давности по статье "воспрепятствование следствию" истек в марте 2017 года. А заявку по объявлению его в розыск в Интерпол подписал судья Первомайского райсуда Бишкека Айбек Эрнис уулу, - рассказала экс-генпрокурор.

Салянова уверена, что в правоохранительных органах идет саботаж. Сотрудники опасаются пересмотра "политически мотивированных уголовных дел", возбужденных при бывшем президенте Атамбаеве, так как сами могут попасть под приговор, - заключила она.

Напомним, молодая девушка Камила Дуйшебаева была убита 10 марта 2014 года при весьма загадочных обстоятельствах. Неделю ее искали родственники с милицией, а нашли на кладбище возле села Байтик под Бишкеком. Она была задушена. Одним из последних, с кем созванивалась по телефону Дуйшебаева, согласно следствию, был Калыбек Эльтуйбасов. Уголовное дело брали под свой личный контроль бывшие министры внутренних дел - Мелис Турганбаев и Кашкар Джунушалиев, но оно до сих пор не раскрыто.