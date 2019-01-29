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Парк Ататюрк очищают от строительного мусора

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- ВБ
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Работники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" производят уборку строительного мусора, на территории парка имени Кемаля Ататюрка.

Мусор там лежал около трех лет. По этому поводу бишкекчане обратились в столичную мэрию с просьбой убрать строительный мусор. На основании их заявлений мэрией города Бишкек была организована выездная комиссия, по итогам которой муниципальному предприятию "Бишкекзеленхоз" было поручено убрать мусор.

Дорогие горожане! Убедительно просим вас не выбрасывать мусор в неположенных местах, соблюдать чистоту и порядок, а также уважать труд сотрудников городских служб.


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URL: https://www.vb.kg/376354
Теги:
мэрия, парк, Бишкек, Парк Ататюрк
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