Чекисты провели круглый стол по информбезопасности без журналистов

Сегодня в Бишкеке прошел круглый стол на тему "Оценка угроз и рисков информационной безопасности КР", организованного ГКНБ КР по поручению вице-премьер-министра Жениша Разакова. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, на мероприятии состоялся обмен мнениями, в ходе которого были отмечены важность и актуальность вопросов, связанных с обеспечением информационной безопасности Кыргызстана.

Кроме того, было высказано общее мнение о необходимости принятия концептуального документа в области защиты интересов личности общества и государства в информационном пространстве.

Сообщается, что на круглом столе приняли участие депутаты Жогорку Кенеша КР, представители Аппарата Президента КР, Аппарата Правительства КР, секретариата Совета Безопасности КР, представители министерств и ведомств, научные деятели, эксперты и др.

Журналистов на мероприятие, почему-то, не пригласили.