Кыргызстанец отказался от своих слов о пытках со стороны российской полиции

Хусниддин Зайнобиддинов и его жена категорически отрицают применение насилия сотрудниками полиции. "Однако установлено, что у мужчины действительно имеются телесные повреждения", - сообщил прокурор Челябинской области Виталий Лопин, отметив, что по этой причине материалы переданы в СК для доследственной проверки, пишет "Эхо Москвы".

На прошлой неделе супруга 29-летнего гражданина Кыргызстана Халимахон рассказала, что силовики задержали ее мужа 16 января по подозрению в причастности ко взрывам в Магнитогорске, а на следующий день она увидела на его теле следы побоев. Женщина утверждала, что ее мужа избивали и пытали, требуя дать показания против "неизвестных людей с бородами", которых ему показывали на фотографиях.

В МВД опровергли связь задержания мигранта с происшествием в магнитогорской многоэтажке.

В ведомстве подчеркивали, что мужчина находился в международном розыске за участие в массовых беспорядках в городе Ош в июне 2010 года.

В МВД отметили, что решается вопрос об экстрадиции задержанного на родину.