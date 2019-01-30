Погода
$ 69.80 - 69.91
€ 79.56 - 80.24

Кыргызстанец отказался от своих слов о пытках со стороны российской полиции

213  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Хусниддин Зайнобиддинов и его жена категорически отрицают применение насилия сотрудниками полиции. "Однако установлено, что у мужчины действительно имеются телесные повреждения", - сообщил прокурор Челябинской области Виталий Лопин, отметив, что по этой причине материалы переданы в СК для доследственной проверки, пишет "Эхо Москвы".

На прошлой неделе супруга 29-летнего гражданина Кыргызстана Халимахон рассказала, что силовики задержали ее мужа 16 января по подозрению в причастности ко взрывам в Магнитогорске, а на следующий день она увидела на его теле следы побоев. Женщина утверждала, что ее мужа избивали и пытали, требуя дать показания против "неизвестных людей с бородами", которых ему показывали на фотографиях.

В МВД опровергли связь задержания мигранта с происшествием в магнитогорской многоэтажке.

В ведомстве подчеркивали, что мужчина находился в международном розыске за участие в массовых беспорядках в городе Ош в июне 2010 года.

В МВД отметили, что решается вопрос об экстрадиции задержанного на родину.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376359
Теги:
июньские события, пытки, розыск, Россия, трудовая миграция, теракт, Кыргызстан, задержание мигрантов из Кыргызстана, Хусниддин Зайнобиддинов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  