Канадский хоккеист назвал кумыс "гадостью"

Канадский легионер казахского хоккейного клуба "Барыса" Кертис Кертис Волк в одном из интервью назвал кумыс "гадостью".

"Да, ситуация получилась странная. Я даже не знаю, что купил в супермаркете, молоко ли, или это был кефир некачественный, но вкус определенно мне не понравился. Но я никоим образом не хотел выразить неуважение к вашей стране и к национальным блюдам. И тем более не говорил, что ваши национальные блюда - гадость. Мои слова были неверно истолкованы", - передает слова Волка Tengrinews.kz.

Хоккеист также рассказал, что после этого одноклубники угостили его настоящим кумысом и он ему понравился. "Когда рассказал об этой ситуации местным ребятам, они угостили меня настоящим кумысом, и он мне очень понравился. Думаю, теперь кумыс войдет в мой ежедневный рацион. Он содержит в себе столько полезных веществ. Это деликатесный напиток", - заключил канадец.