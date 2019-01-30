Девочку изнасиловал сосед на глазах ее сестренки

В Иссык-Кульской области закончилось расследование по делу об изнасиловании 13-летней школьницы. Об этом VB.KG рассказали в УВД Иссык-Кульской области.

- Со слов потерпевшего ребенка преступление произошло 16 августа 2018 года. 23-летний односельчанин пришел домой к подростку, воспользовавшись тем, что дома из старших никого не было, он заставил ее снять штаны и изнасиловал, - рассказали в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

В сентябре насильник вновь попытался совершить сексуальное насилие, но подростку удалось сбежать. О происходящем стали догадываться соседи и рассказали отцу потерпевшей.

- Они сказали, что, когда мужчина уезжал на несколько дней и оставлял дочерей одних дома, к ним все время ходил молодой односельчанин и, возможно, он что-то хотел сделать со старшей дочерью. В это время мужчины выпивали, и к компании присоединился как раз этот парень, они стали выяснять отношения, потом позвали девочку, и она рассказала о случившемся. Парень, конечно, все отрицал, но отец через некоторое время все же написал заявление в милицию, - продолжили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Силовики отметили, что мать девочек уехала на заработки в другую страну.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что девственная плева, действительно, нарушена, а психологи дали заключение, что ребенок не склонен к выдумкам и фантазиям. Более того, свидетелем изнасилования стала младшая сестра потерпевшей. Она описала все что видела, и ее показания в точности совпадают с показаниями старшей сестры.

- Подозреваемый на время следствия был арестован. Сейчас расследование завершено, и дело передано в суд. Вскоре ожидается первое заседание по делу, - заключили в УВД Иссык-Кульской области.