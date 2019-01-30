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Девочку изнасиловал сосед на глазах ее сестренки

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- Екатерина Улитина
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В Иссык-Кульской области закончилось расследование по делу об изнасиловании 13-летней школьницы. Об этом VB.KG рассказали в УВД Иссык-Кульской области.

- Со слов потерпевшего ребенка преступление произошло 16 августа 2018 года. 23-летний односельчанин пришел домой к подростку, воспользовавшись тем, что дома из старших никого не было, он заставил ее снять штаны и изнасиловал, - рассказали в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

В сентябре насильник вновь попытался совершить сексуальное насилие, но подростку удалось сбежать. О происходящем стали догадываться соседи и рассказали отцу потерпевшей.

- Они сказали, что, когда мужчина уезжал на несколько дней и оставлял дочерей одних дома, к ним все время ходил молодой односельчанин и, возможно, он что-то хотел сделать со старшей дочерью. В это время мужчины выпивали, и к компании присоединился как раз этот парень, они стали выяснять отношения, потом позвали девочку, и она рассказала о случившемся. Парень, конечно, все отрицал, но отец через некоторое время все же написал заявление в милицию, - продолжили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Силовики отметили, что мать девочек уехала на заработки в другую страну.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что девственная плева, действительно, нарушена, а психологи дали заключение, что ребенок не склонен к выдумкам и фантазиям. Более того, свидетелем изнасилования стала младшая сестра потерпевшей. Она описала все что видела, и ее показания в точности совпадают с показаниями старшей сестры.

- Подозреваемый на время следствия был арестован. Сейчас расследование завершено, и дело передано в суд. Вскоре ожидается первое заседание по делу, - заключили в УВД Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/376364
Теги:
изнасилование, Иссык-Кульская область, насилие, педофилия, преступление, Кыргызстан, УВД
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Комментарии
мимо прошел
30.01.2019, 14:09

Ну Иссыкульцы лидируют 

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Абрек
30.01.2019, 14:16

Вводите смертную казнь, дебилы

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Абрек
30.01.2019, 14:17

мимо прошел

Ну Иссыкульцы лидируют 

А ты сам откуда? А ну ка похвастайся.

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Мимокрокодил
30.01.2019, 14:21

мимо прошел

Ну Иссыкульцы лидируют 

Таласскую горбату гору уже не переплюнуть...

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скафнюк
30.01.2019, 14:23

Мимокрокодил

мимо прошел

Ну Иссыкульцы лидируют 

Таласскую горбату гору уже не переплюнуть...

хахаха..да..это точно

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