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Жээнбеков взялся за коррупцию в горнорудке

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- Оксана Гут
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Сегодня, 30 января, в Государственной резиденции "Ала-Арча" проходит очередное заседание Совета безопасности КР под председательством президента страны Сооронбая Жээнбекова. На повестке дня один вопрос "О мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования Кыргызской Республики".

Как отметил глава государств, сегодня горнорудная отрасль нуждается в защите. Месторождения используются нерационально, а госслужащие устранились от решения наболевших проблем, сказал он.

Наиболее острая из них – коррупция в системе лицензирования. По данным президента, на 1 января 2019 года было выдано 2571 разрешение на разработку месторождений. Все ли они выданы законно и справедливо – вопрос.

- Нередко защищаются интересы узких групп. Некие лица получают лицензии, но не занимаются разработкой месторождений. Намерено держат на руках – занимаются куплей-продажей. Кто работает в горной отрасли, знает о таких схемах. Надо останавливать такие дела. Но пока даже штрафные санкции не помогают. Даст Бог, мы достигнем прозрачности при выдаче лицензий, - сказал Сооронбай Жээнбеков.

С его слов, от такой коррупционной практики страдают добропорядочные инвесторы.

- Мы теряем средства, которые хочет вложить чистый инвестор. Потому что когда он видит коррупционные схемы- то отворачивается от нас. Бывает, что бизнесмены еще не начали работать, а уже должны заплатить. Им ставят препятствия ради сиюминутной выгоды. Известные компании не хотят терять свой имидж, потому и не придут сюда, - заявил президент.

Сегодня горная промышленность в Кыргызстане - это горнодобывающие предприятия – внешние инвестиции, заключил Жээнбеков. При этом сектор в основном зависит от одной компании "Кумтор".


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URL: https://www.vb.kg/376367
Теги:
горнодобывающий сектор, коррупция, лицензия, президент, Кыргызстан, ГКПЭН, совбез, Сооронбай Жээнбеков
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