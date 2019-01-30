Женщина оставила маленьких детей в квартире и пропала

В Оше во время профилактического рейда "Ночной подросток" сотрудники милиции в одном из домов на улице Узгенской нашли двух маленьких девочек 4-х и 2-х лет, оставленных без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба УВД Оша.

- Женщина с двумя дочерьми снимала комнату в доме. Однажды она ушла на работу и не вернулась. С момента пропажи прошло более 10 дней. Все это время за девочками ухаживала хозяйка дома, которая живёт в соседней комнате, - рассказали VB.KG в УВД Оша.

По данным силовиков, девочек зовут Мадина и Бубина, а их маму – Хаитхон.

- Судя по одежде и состоянию детей, семья жила в неблагополучных условиях. Мы ищем мать по своим каналам, чтобы убедиться, что с ней ничего не случилось. Но подозреваем, что из-за неблагополучной финансовой обстановки женщина решила бросить детей, - добавили в УВД южной столицы.

Несколько дней назад мать девочек вышла на связь и пообещала скоро вернуться. Сейчас номер телефона, с которого она звонила, отключен. Обе девочки сейчас находятся в детском доме.