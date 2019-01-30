Президент Жээнбеков недоволен работой Генпрокуратуры

"Стычки" местного населения с инвесторами нужно расследовать тщательней Президент уверен, что по итогу таких конфликтов провокаторы выходят сухими из воды

Генеральной прокуратуре необходимо справедливо и тщательно расследовать вопросы, из-за которых возникают конфликты между местным населением и инвесторами. Об этом на Совете безопасности "О мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования Кыргызской Республики" заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства считает по-прежнему недостаточной работу органов власти с гражданами на местах. Без инвестиций невозможно поднять экономику – это стоит знать, отметил президент.

- У нас ни население, ни сами местные власти даже не знают, кому выдаются лицензии на разработку месторождений. О компаниях никто не знает, от того возникает недопонимание. У населения неправильное настроение, которое намерено создают провокаторы. В итоге от конфликтов страдает сам народ, компания, а эти провокаторы выходят сухими из воды – уходят от ответственности. Они неправильную информацию людям говорят. Это наши местные коррупционеры организовывают, а к ответственности привлекают простых граждан, - подчеркнул Жээнбеков.

По его мнению, в работе правоохранительных органов есть недостатки. Они не на должном уровне проводят работу по выявлению провокаторов, настоящих организаторов акций и противодействию им.

- К примеру, ситуация вокруг месторождения Макмал. Когда людям объяснили, рассказали об инвесторе, они поняли. Работа была запущена, уже выплачиваются налоги. Нужно своевременно принимать меры. Это касается и правоохранительных органов. Превентивные меры не проводят. А говорят, что "моя хата с краю". Так не пойдет. Это всех касается, учтите, - предупредил президент.

На сегодняшний день в горнорудной отрасли работает более 18 тысяч кыргызстанцев. Ежегодно от в республиканский и местные бюджеты от нее поступает около 12 млрд сомов. Это 8 % ВВП и 44 % от объема промышленной продукции.