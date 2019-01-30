Лицензии, выданные при Зилалиеве, будут пересмотрены

Больше двух третьих лицензий на разработку месторождений выданы при следственно-арестованном Дуйшенбеке Зилалиеве. Информация по ним проверяется. Об этом на Совете безопасности КР "О мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования Кыргызской Республики" сообщил председатель ГКНБ КР Идрис Кадыркулов.

- В ходе следствия выяснено, что многие из лицензий просто перепродавались. 41 лицензия на золотые месторождения выдана на имя одного человека. 13 компаний-держателей уже проверены, информацию по ним передали в суд. Те, которые занимаются разработкой, также проверяются, - отметил глава Госкомитета.

На что лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов призвал пересмотреть выдачу лицензий в пользу государства.

- Горнорудная отрасль – наше стратегическое направление. Если мы все это дело потеряем, то никогда не восполним ущерб. Кто был виноват, что одному человеку выдана 41 лицензия?! Это и законы позволяли – та же перепродажа. Месторождения - это государственные блага. Более двух с половиной тысяч выдано, а работает всего несколько, везде интриги. Миллионы долларов находятся в теневой экономике. Мы должны обратить внимание на эту проблему, - высказался депутат Жогорку Кенеша.

В заключение глава государства подчеркнул, что только тот факт, что один человек получил 41 лицензию на разработку золотых (!) месторождений, говорит что внутри ведомства (ГКПЭН КР) коррупция.