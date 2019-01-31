Персональный ассистент ребенка с ОВЗ будет получать 4900 сомов

Министерство труда и социального развития дает разъяснения об условиях оплаты труда персонального ассистента, ухаживающего за ребенком с ограниченными возможностями здоровья, нуждающегося в постоянном постороннем уходе и надзоре.
Новый вид социальной услуги постановлением Правительства КР вступил в силу с 1 января 2019 года. Размер заработной платы персонального ассистента привязан к размеру прожиточного минимума, который на сегодняшний день составляет 4900 сомов.
Кто может стать персональным ассистентом?
Персональным ассистентом может стать - родитель, законный представитель (усыновители, попечители, опекуны), близкие родственники (бабушка, дедушка, полнородные и неполнородные братья и сестры, приемный родитель) или иные лица не старше 65 лет, прошедшие соответствующее обучение. В случаях, когда персональный ассистент одновременно осуществляет уход за несколькими детьми с ограниченными возможностями здоровья (два и более) из одной семьи, производится доплата в размере 50 процентов от оплаты услуг за каждого ребенка.
Куда необходимо обратиться, чтобы стать персональным ассистентом?
В первую очередь заявителю необходимо обратиться в территориальную Медико-социальную экспертную комиссию по месту фактического проживания (если есть заключение от МСЭК, то не нужно обращаться), где врачи, обследовав ребенка, предоставляют заключение о том, что ребенку требуется постоянный посторонний уход и надзор. Далее заключается договор с управлением труда и социального развития сроком на один год.
Какие документы требуются?
1) на заявителя:
- копия медицинской справки об отсутствии психических заболеваний, выданной организацией здравоохранения (у родителя, ухаживающего за ребенком с ОВЗ не требуется);
- справка по факту проживания заявителя;
- копия паспорта (ID-карта);
- расчетный счет в банке.
2) на ребенка:
- копия справки медико-социальной экспертной комиссии с указанием о "нуждаемости в постоянном уходе" или "нуждаемости в постоянном постороннем уходе и надзоре";
- индивидуальная программа реабилитации ребенка (в случае отсутствия не требуется) составляется при согласии самих родителей детей с ОВЗ;
- копия паспорта (ID-карта) либо свидетельство о рождении ребенка.
Добровольный патент и страховой полис персональному ассистенту будут приобретать сотрудники районного управления труда и социального развития. Денежные взносы производятся за счет республиканского бюджета. То есть персональный ассистент получает полный объем заработной платы и в будущем персональный ассистент (в частности родители) имеет право на пенсионное обеспечение.
В настоящее время Ассоциацией социальных работников КР разработана программа по обучению персонального ассистента. Обучение наемных работников (персонального ассистента) будет проводиться в рамках государственного социального заказа.