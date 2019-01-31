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Народу Кыргызстана предложили пожизненно кормить чиновников и их семьи

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- Виктория Григоренко
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Депутат ЖК Мирлан Бакиров накануне вынес на общественное обсуждение проект закона "О высших должностных лицах Кыргызской Республики". В нем он предлагает обеспечивать президента, торага и премьер-министров "жилыми помещениями, транспортными средствами за счет государства". Плюс ко всему "они не могут быть привлечены к уголовной и административной ответственности за действия и бездействия, совершенные ими в период осуществления полномочий, а также задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, допросу либо личному досмотру".

"Неприкосновенность высших должностных лиц распространяется на занимаемые ими жилые и служебные помещения, используемые транспортные средства, средства связи, принадлежащие им архивы, иное имущество, документы, багаж и переписку", - говорится в проекте закона.

Депутат также уверен в необходимости пожизненного звание экс-президента, экс-Торага Жогорку Кенеша и экс-премьер-министра с полным пакетом гособеспечения из бюджета КР.

По словам политолога Марса Сариева, парламентарий не может не знать, что подобный проект закона вызовет серьезную критику со стороны общественности.

- Его цель, на мой взгляд, как раз и вызывать то самое раздражение властью у народа. Так как он не может не понимать, что такой закон создаст обратный эффект и еще больше усилит внимание общественности к лишению неприкосновенности экс-президента, который сейчас обсуждаемый в ЖК, - подчеркнул VB.KG он.

Подняты будут на этой волне и неприглядные дела всех премьеров, считает политолог.

- Ноша по обеспечению расходов на их охрану и содержание ляжет на республиканский бюджет. И это при том, что у нас целая армия бывших экс-премьеров, помощников и членов их семей. Если обеспечивать их всех, как предлагает Бакиров, никакого бюджета не хватит. Не говоря уже, что без помощи останутся незащищенные слови населения, малоимущие граждане, которым и сейчас порой трудно выбить от государства поддержку. Да и госдолг республики немал, чтобы разбрасываться подобными идеями. Поэтому предлагаемый проект попросту абсурден и непосилен для страны, - отмечает Сариев.

По мнению политолога, Бакиров целенаправленно, в условиях вскрывшихся нецелевых растрат "эксов", создает шквал критики.

- Думаю, его беспокоит вовсе не преемственность власти, а совершенно иные цели, - резюмировал Марс Осмонкулович.


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URL: https://www.vb.kg/376391
Теги:
законопроект, парламент, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Марс Сариев, Мирлан Бакиров
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Комментарии
Ас
31.01.2019, 12:07

Предлагаю внести туда же если есть подозрение о коррупции у этого чиновника растрелять без суда и следствия на глазах всех его родственников и детей а имущество все должно быть конфисковать в пользу государства

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Бандерлогам
31.01.2019, 12:22

Самый цирковой созыв. Хохма да и только. Как в фильме тупой еще тупее. Наоборот нужно все привелегии убрать. Должно быть так устроился на работу работаешь а уволился простой безработный иди работать дальше. Придет срок пенсии тогда пенсия как у обычных граждан. Тогда будет стимул поднимать всем пенсии.

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Серж
31.01.2019, 13:20

Уже должно стать привычкой не удивляться маразму нардепов, которые тупеют с каждым разом все лучше и лучше.

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Jal79
31.01.2019, 13:31

Блииииииин я худею с этих МАНКУРТОВ  они же в большинстве случаев все богатые люди, которые купили себе места в партии и сели в ЖК, че за беспредел, надо вообще сократить ЖК, как раньше сделать при Акаеве и чтобы каждый ЖепЖутат отвечал именно перед своими районными избирателями, а не от партии.

Развели там кормушку С.........КИ

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