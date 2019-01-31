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Отравление школьников угарным газом. МЧС предупреждало, что школа аварийная

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- Екатерина Улитина
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МЧС с 2008 года предупреждало правительство, что школа в Алайском районе Ошской области является аварийной. Об этом сегодня, 31 января, на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Улан Примов.

По его словам, МЧС трижды направляло в правительство предупреждения.

- Я сам несколько раз обращался в правительство с этой проблемой, говорил, что школа находится в аварийном состоянии, но получал отписки. Теперь там отравились дети. А сколько еще в Кыргызстане школ, в которых печки установлены внутри помещений? – задается вопросом депутат.

Напомним, 29 января в школе в селе Жаны-Алай Алайского района Ошской области угарном газом отравились 17 учеников 4 класса и их учительница. В Министерстве образования сообщили, что создали комиссию, которая должна разобраться в причинах инцидента.


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URL: https://www.vb.kg/376394
Теги:
дети, отравление, Ошская область, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, МЧС, Улан Примов
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