Пресечена попытка незаконного ввоза риса на территорию ЕАЭС

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сотрудниками "Юго – Западной" таможни по подозрению в перевозке товаров, ввезенных на территорию ЕАЭС с нарушением таможенных правил, была задержана автомашина марки VolvoFH12 под управлением водителя Н.Ы.

При визуальном осмотре грузового отсека автомашины, был обнаружен товар- рис "Лазер" в количестве 10 000 кг., ввезенный из Республики Узбекистан на территорию ЕАЭС помимо таможенного контроля. Стоимость товара превысила 500 000 сом.

Данный материал зарегистрирован в ЕРПП, по признакам ст. 223 УК Кыргызской Республики (экономическая контрабанда) и передан СО СУ ГСБЭП при ПКР по Ошской области для рассмотрения и решения вопроса, по существу.