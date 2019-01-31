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Пресечена попытка незаконного ввоза риса на территорию ЕАЭС

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- ВБ
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В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сотрудниками "Юго – Западной" таможни по подозрению в перевозке товаров, ввезенных на территорию ЕАЭС с нарушением таможенных правил, была задержана автомашина марки VolvoFH12 под управлением водителя Н.Ы.

При визуальном осмотре грузового отсека автомашины, был обнаружен товар- рис "Лазер" в количестве 10 000 кг., ввезенный из Республики Узбекистан на территорию ЕАЭС помимо таможенного контроля. Стоимость товара превысила 500 000 сом.

Данный материал зарегистрирован в ЕРПП, по признакам ст. 223 УК Кыргызской Республики (экономическая контрабанда) и передан СО СУ ГСБЭП при ПКР по Ошской области для рассмотрения и решения вопроса, по существу.


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URL: https://www.vb.kg/376396
Теги:
граница, контрабанда, ЕАЭС, ГТС
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