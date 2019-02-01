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Недоверие общества к милиции – не вина руководства МВД, а его беда

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- Оксана Гут
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Падение доверия к правоохранительным органам страны – это не вина руководства МВД, а его беда. Таким мнением с VB.KG поделился юрист, бывший военный прокурор КР Кубатбек Кожоналиев.

- Никто не отрицает, что у нас коррупция во всех государственных органах, и органы внутренних дел не исключение. Вы же видите, кого набирают в милицию. При этом попасть на сам отбор очень сложно. Вроде бы не такая засекреченная структура, но мониторинга нет. У нас нет главного условия борьбы с коррупцией – прозрачности и гласности. Она должна быть во всех структурах и звеньях. В течение длительного времени в Кыргызстане ведется реформа внутренних дел. Но идет она ни шатко, ни валко. Деньги осваиваются, но все остается на том же месте, - отметил Кожоналиев.

Он также высказался на счет внедрения новых кодексов в рамках судебно-правовой реформы.

- Вы сами видите, какую реакцию они вызвали и какие трудности претерпевают, как органы внутренних дел, так и рядовые граждане. Изменение одних кодексов ожидаемых результатов пока не даст. Необходимо было реформировать не только процедуру гражданского, уголовного и судопроизводства, но и сами органы внутренних дел в комплексе. Мы давно говорили о создании муниципальной и криминальной милиции. Для этого было бы целесообразно внедрить пару пилотных проектов в нескольких регионах. А потом с учетом ошибок и недочетов – уже по всей стране. Но у нас возобладало мнение срочно освоить выделяемые Евросоюзом деньги на реформы. Побоялись, что иначе нам будет урезана денежная подпитка. В общем, хотели, как лучше – получилось, как всегда, - заключил Кубатбек Кожоналиев.

Возвращаясь к вопросу о том, кто сегодня проходит на службу в доблестную милицию, депутат Жогорку Кенеша от фракции "Республика – Ата-Журт" Сагындык Келдибаев на заседании палаты заявил, что "недостойные".

- Нас милиция будет защищать или мы должны, наоборот, ее бояться? Раньше у кандидатов в органы проверяли чуть ли не кем был его предок. А сейчас даже на его образование не смотрят, - сказал Келдибаев.

Вопрос недоверия к системе правоохранительных органов - это вопрос национальной безопасности. С такими словами депутат от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко обратились к правительству и главе МВД в частности.

- ДТП с участием детей, вымогательство и прочее бросают тень на всю правоохранительную систему. Нарушители порядка должны понести наказание, и система не должна их защищать. В структуре милиции никто не занимается воспитательной работой милиции, эти должности упразднены. Наш комитет (по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции – ред.), рассматривая ситуацию в системе МВД, давал ряд рекомендаций, в том числе по возвращению этой должности, очистке от кадрового беспредела и повышения требований при приеме на работу, - отметила Никитенко.

Напомним о последних происшествиях, фигурантами которых стали сотрудники милиции, которые послужили поводом для критики как парламентариев, так и общественности.

8 января в Соцсетях опубликовано видео, на котором ППСМ ГУВД Чуйской области старшина милиции М.М., находясь в общественном месте, плевался, при этом курил сигарету. В ГУВД отрапортовали, что он понесет ответственность согласно части 1 статьи 71 Кодекса КР "О нарушениях". То есть оплатит штраф в 5500 сомов.

21 января в Бишкеке произошло страшное ДТП. Пьяный сотрудник Октябрьского РОВД столицы выехал на встречную полосу и врезался в другое авто. Там погибла молодая женщина – сотрудница МЧС. Она была беременна.

27 января с заявлением об изнасиловании в ОВД Ыссык-Атинского района обратилась бишкекчанка. В ходе оперативных мероприятий задержан сотрудник милиции - помощник дежурной части ОВД Свердловского района.

29 января в селе Новопавловка Сокулукского района старшина милиции ППСМ по ГУВД Чуйской области насмерть сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе...


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URL: https://www.vb.kg/376398
Теги:
ДТП, изнасилование, наказание, погибшие, правительство, социальные сети, уголовная ответственность, безопасность, Патрульная милиция, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ГУОБДД, Кубатбек Кожоналиев, Наталья Никитенко, Жениш Разаков, МВД
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