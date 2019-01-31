Депутат Самаев попросил проверить его на причастность к ОПГ

Депутат Урматбек Самаев обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову в поисках справедливости. По словам народного избранника, его необоснованно обвинили в крышевании контрабандистов. Об этом он заявил изданию rezonans.kg.

"Аскат в своем обращении наврал президенту и народу. Поэтому я тоже обратился к президенту. Он утверждает, что я его привез на своей машине. Наоборот это я приехал на его машине. Это могут подтвердить камеры наблюдения ГУВД Токмока. Также он утверждает, что я и раньше такие дела проворачивал. По этой причине я прошу правоохранительные органы проверить мою причастность к контрабанде и ОПГ", - сказал он.

Вместе с тем депутат признал, что имеет родство с одним из участников перестрелки Дастаном.

"С Аскатом я учился в одной школе. А с Дастаном мы дальние родственники. Мы, кыргызы, все друг другу дальние родственники. Я не сомневаюсь, что здесь имеют место политические игры, которые дошли и до меня. Буквально до этого я был избран президентом федерации "Аргымак". Всегда поднимаю проблемы жителей Чуя и Токмака. Просто мои политические оппоненты пытаются меня очернить", - добавил Самаев.

Прокомментировал депутат и слова потерпевшего Аската, что на его автомобиле были подложные номера.

- Я не заметил, что мой водитель нацепил номер 1200, который он взял у своих знакомых. Оказывается, он устал от того, что машину с казахскими номерами все время останавливают. Если за это полагается штраф, то он его заплатит из своего кармана. Мне этот автомобиль подарили родственники из Казахстана, - пояснил нардеп.

Напомним, накануне в социальных сетях появилось видео, на котором Аскат демонстрировал раны якобы от выстрелов и сообщил, что на него напал Дастан, племянник депутата Жогорку Кенеша Урматбека Самаева. В этот же день Аскат записал еще одно видеобращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову. Мужчина говорит, что не верит в объективное расследование этого дела и боится за свою жизнь. Так как за всем этим, по его словам, стоит депутат Урмабек Самаев.