Установлена причина пожара в борделе, где погибли две девушки

Пожар в ошской сауне, где погибли две девушки 20-ти и 27-ми лет, разгорелся из-за непотушеной сигареты. Таковы результаты экспертизы, о чем VB.KG сообщил пресс-секретарь УВД Оша Замир Сыдыков.

Сначала загорелись постельные принадлежности, пошло задымление. Как и предполагалось ранее, девушки скончались от отравления угарным газом.

Кроме того, в отношении сотрудников территориального пункта милиции было проведено служебное расследование. Они получили соответствующие дисциплинарные взыскания.

Напомним, пожар в подвальном помещении, оборудованном под сауну, по улице Джим города Ош произошел утром 1 января. На месте происшествия были найдены два трупа. Позже личности были установлены – девушки приехали в южную столицу на заработки из Ноокатского и Алайского районов.

Было возбуждено уголовное дело по статье 261 "Умышленное или неосторожное нарушение правил пожарной безопасности, причинившее по неосторожности тяжкий вред" УК КР.

Сотрудники милиции сообщали, что это подвальное помещение функционировало, как бордель. Уголовные дела по ст. "Организация притона" возбуждались шесть раз. Они даже доходили до суда, но нелегальный бизнес продолжал процветать.