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Бакиров: Как депутат я не мог допустить закона о пожизненных гарантиях

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- Виктория Григоренко
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Депутат ЖК Мирлан Бакиров отозвал с общественного обсуждения вызвавший общественный резонанс проект закона "О высших должностных лицах КР". Депутат объяснил VB.KG это тем, что представители СМИ неверно его истолковали общественности.

- Как депутат могу ли я допустить редакцию проекта закона о пожизненных гарантиях? В нем просто шла речь о премьер-министрах и торага, которых планировалось определить статусом "экс". Не предусматривалось никакого социального, материального обеспечения, тем более, пожизненного. Речь шла об обслуживании экс-чиновников в спецбольницах и т.д, - пояснил редакции Бакиров.

Парламентарий сослался на статью 8 и 9 своего законопроекта.

- В первой говорится: "Правовые, социальные, и иные гарантии торага ЖК (срок созыва), экс-премьер-министра устанавливается правительством КР". Во второй - "В случае привлечения экс-президента, торага Жогорку Кенеша (срок созыва), экс-премьер министра к уголовной ответственности, в том числе за совершенные им действия и бездействия в период осуществления им полномочий, ЖК вправе, двумя третями голосов от общего числа депутатов, приостановить или отменить установленные им правовые, социальные и иные гарантии". Никакого упоминание про пожизненный срок не идет, - посетовал нардеп.

Бакиров добавил, что после внесения необходимых пояснений вновь выставит свой проект закона на общественное обсуждение.


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URL: https://www.vb.kg/376409
Теги:
законопроект, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Мирлан Бакиров
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Комментарии
вв
31.01.2019, 20:18

У этого Мирлана Бакирова по лицу видно, что наглая и АМБИЦИОННАЯ ****! Такому ******** дай только власть - он будет себя мнить ЦЕЗАРЕМ, вторым Эрдоганом, или полководцем! Он возомнил себя этаким "государственным и политическим деятелем"...

Отучился в Базар Коргоне.Кое как "закончил" КНУ....  Больше ничего нет. Частная практикка... Акя укя.. Дальше пошла чисто "рыночное становление" большой "фигуры"... Партии, власть...

Попав во власть, возомнил государственным деятелем.. Знаний - ноль! Книг не читает, ничего особенного в нем нет!" Чему можно набраться в Базар-Коргонской средней школе? Там что - преподаватели на уровне Кембриджа или Стэнфорда?!... Аильские кое-как преподаватели. Агай, Эже... Ни трудов, ни мысли, ни политической долгой деятельности и практики, кроме кручений вокруг партий! Языками не владеет, кроме русского и кыргызского...

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