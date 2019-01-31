Бакиров: Как депутат я не мог допустить закона о пожизненных гарантиях

Депутат ЖК Мирлан Бакиров отозвал с общественного обсуждения вызвавший общественный резонанс проект закона "О высших должностных лицах КР". Депутат объяснил VB.KG это тем, что представители СМИ неверно его истолковали общественности.

- Как депутат могу ли я допустить редакцию проекта закона о пожизненных гарантиях? В нем просто шла речь о премьер-министрах и торага, которых планировалось определить статусом "экс". Не предусматривалось никакого социального, материального обеспечения, тем более, пожизненного. Речь шла об обслуживании экс-чиновников в спецбольницах и т.д, - пояснил редакции Бакиров.

Парламентарий сослался на статью 8 и 9 своего законопроекта.

- В первой говорится: "Правовые, социальные, и иные гарантии торага ЖК (срок созыва), экс-премьер-министра устанавливается правительством КР". Во второй - "В случае привлечения экс-президента, торага Жогорку Кенеша (срок созыва), экс-премьер министра к уголовной ответственности, в том числе за совершенные им действия и бездействия в период осуществления им полномочий, ЖК вправе, двумя третями голосов от общего числа депутатов, приостановить или отменить установленные им правовые, социальные и иные гарантии". Никакого упоминание про пожизненный срок не идет, - посетовал нардеп.

Бакиров добавил, что после внесения необходимых пояснений вновь выставит свой проект закона на общественное обсуждение.