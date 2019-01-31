Бакиров: Как депутат я не мог допустить закона о пожизненных гарантиях

У этого Мирлана Бакирова по лицу видно, что наглая и АМБИЦИОННАЯ ****! Такому ******** дай только власть - он будет себя мнить ЦЕЗАРЕМ, вторым Эрдоганом, или полководцем! Он возомнил себя этаким "государственным и политическим деятелем"...
Отучился в Базар Коргоне.Кое как "закончил" КНУ.... Больше ничего нет. Частная практикка... Акя укя.. Дальше пошла чисто "рыночное становление" большой "фигуры"... Партии, власть...
Попав во власть, возомнил государственным деятелем.. Знаний - ноль! Книг не читает, ничего особенного в нем нет!" Чему можно набраться в Базар-Коргонской средней школе? Там что - преподаватели на уровне Кембриджа или Стэнфорда?!... Аильские кое-как преподаватели. Агай, Эже... Ни трудов, ни мысли, ни политической долгой деятельности и практики, кроме кручений вокруг партий! Языками не владеет, кроме русского и кыргызского...
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