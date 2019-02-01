Взрослая женщина избила чужих детей посреди торгового центра

В Сети появилось видео, где женщина в холле торгового или развлекательного центра бьёт по голове двух девочек и отчитывает их. В описание сказано, что это произошло в Бишкеке. Однако после запроса VB.KG пресс-служба ГУВД столицы выяснила, что инцидент случился в Оше.

Как сообщил редакции пресс-секретарь УВД южной столицы Замир Сыдыков, происшествие зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков.

- Это произошло в развлекательном центре города Ош 29 января во второй половине дня. На втором этаже на детской площадке между детьми случилась ссора. После того как две девочки, участвующие в конфликте, спустились вниз, мать обиженной девочки подошла и несколько раз ударила их, за то что они толкнули ее дочь, - рассказал Сыдыков.

По его данным, родители двух девочек написали заявление в УВД Оша. По факту избиения назначены соответствующие экспертизы. Идут следственные мероприятия. Отмечается, что у детей видимых телесных повреждений нет.

По некоторым данным, все произошло когда мама этих девочек отвлеклась на младшего ребенка.