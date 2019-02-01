Пропавшего без вести кыргызстанца нашли через 8 лет. Он был в Казахстане

Активисты помогли вернуться домой кыргызстанцу, пропавшему без вести 8 лет назад. Об этом VB.KG сообщила представитель проекта по поиску людей "Совет Общественной Безопасности" Лера Садыгалиева.

По ее словам, несколько дней назад к активистам обратился житель казахстанского города Кордай, он сообщил, что он приютил мужчину, который утверждает, что не может попасть домой в Кыргызстан.

- Шергазы, так зовут мужчину, очень добрый и хороший человек, совсем не употребляет алкоголь. Судя по всему, он болен, у него частичная потеря памяти. Он не смог вспомнить свою фамилию, не знает, чем занимался все эти годы в Казахстане, как попал в соседнюю республику и где потерял паспорт. Говорит, что скитался и жил где придется, потом как-то попал в Кордай, ходил вдоль границы просил людей помочь ему вернуться в Кыргызстан. Один парень из Казахстана предложил пожить временно у него, он-то и вышел с нами на связь, - рассказывает Садыгалиева.

Активистам удалось разыскать родственников Шергазы, установить его личность и с помощью генерального консульства Кыргызстана в РК вернуть мужчину домой. Сейчас он находится в доме своей сестры.

Отметим, за последние десять лет известно несколько десятков случаев, когда граждан Кыргызстана незаконно переправляли в Казахстан через реку Чу, забирали у них паспорта и заставляли работать, зачастую не оплачивая их труд.