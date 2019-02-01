Суд оправдал таксиста, пойманного с 5 килограммами героина

Суд оправдал таксиста, которого сотрудники ГУВД Чуйской области обвинили в торговле и хранении наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщил его адвокат Канат Хасанов.

- Два года и два месяца мы доказывали невиновность моего подзащитного, и сегодня Судья Свердловского районного суда Гилязетдинова, разобравшись в фальсификации уголовного дела, оправдала моего подзащитного, – сообщил Хасанов.

В ноябре 2016 года ГУВД Чуйской области сообщило о задержании таксиста Данияра Осмонкулова, в багажнике его автомобиля была найдена бочка с 5 килограммами героина. Сам Осмонкулов объяснил, что бочку ему отдал постоянный клиент Рауф Гасанов с просьбой отвезти по названному адресу. О содержимом бочки таксист не знал.

Интересно, что после задержания Осмонкулова, Гасанов сбежал и скрывается до сих пор.

- Уголовное дело в отношении Гасанова Рауфа, реального наркодилера, возбуждено раннее, чем в отношении моего подзащитного, но в связи с неустановленным его местонахождением Гасанов Рауф объявлен в розыск, а производство по делу приостановлено, - рассказал VB.KG Канат Хасанов.

Адвокат настаивает, что его подзащитного пытались подставить и повесить на него преступление, которого он не совершал. Приговор Свердловского суда еще может быть обжалован в вышестоящих инстанциях.