Какие улицы Бишкека будут отремонтированы в этом году?

"Дорогие горожане! Проверьте, будет ли отремонтирована ваша улица?" - обратилась мэрия к горожанам.

Сообщается, что столичная администрация готовится к следующему этапу реконструкции и ремонта дорог, который начнется уже совсем скоро при благоприятных погодных условиях.

Так, в столице начнется реализация второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек", в рамках которого будет отремонтировано еще 60 улиц.

Дорожные работы запланированы на 2019 и 2020 год, основные улицы столицы, часть из которых не видели ремонта с советских времен, будут приведены в порядок. Многие из этих дорог планируется расширить или построить заново, на всех будут обустроены тротуары и ирригационная сеть. В настоящее время готовы проекты реконструкции каждой из улиц. Ремонт будет проведен за счет гранта КНР.

Отмечается, что возможна корректировка некоторых участков улиц, так как на данный момент еще идет процесс согласования.

Дорогие горожане! По ссылке вы можете проверить, есть ли ваша улица в списке ремонтируемых: