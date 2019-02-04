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Стратегические объекты КР решили отдать в частные руки?

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- Екатерина Улитина
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Фонд государственного имущества хотят преобразовать в компанию с частной формой собственности. Глава ФУГИ Ренат Тулебердиев считает, что это пойдет на пользу не только фонду, но и бюджету - ныне убыточные государственные компании начнут приносить доход.

Зачем нужен ФУГИ?

На балансе Фонда управления госимуществом числится тысячи объектов – полуразрушенные заводы, различные здания и сооружения, акции во всевозможных компаниях, а также пансионаты, гостиницы, дома отдыха и даже торговые центры. Ведомство постоянно подвергается критике. Так как в основной массе все эти объекты не только не приносят прибыль, но и требуют затрат из бюджета на содержание и зарпалту сотрудников. Кроме этого ФУГИ имеет интерес в таких стратегических компаниях как "Кыргыз темир Жолу", ОАО "Северэлектро", ОАО "Электрические станции", НЭСК, "Международный аэропорт "Манас", ЗАО "Альфа Телеком" и другие. От стабильной работы этих компаний зависит благополучие кыргызстанцев и национальная безопасность государства.

Независимый эксперт Кубат Рахимов уверен, что компании с частной формой собственности, пусть даже созданной по инициативе государства, нельзя отдавать контроль над стратегическими объектами республики.

- Есть объекты, которыми должен управлять кабинет министров под соответствующим надзором Совбеза КР и парламента. Это относится к военным и военизированным объектам, производству оружия и военной техники, к компаниям, которые обеспечивают население критически важной инфраструктурой и обеспечением материальных резервов на случай чрезвычайных ситуаций. Нужно составить список таких компаний, но он не должен быть длинным, и по ним нужно вводить специальные правила. К примеру, их нельзя приватизировать, совершать определенные сделки и так далее, - сказал VB.KG Кубат Рахимов.

При этом, он подчеркивает, что идею создания "Национальной управляющей компании" нельзя зарубать на корню.

- За ФУГИ числится огромное количество предприятий, которые только потребляют деньги налогоплательщиков. Честно говоря, в большинстве это очень "вялые" активы, где сотрудники получают зарплату, может, не очень большую, но стабильную, и все время надеются что-то ещё получить из бюджета вместо того, чтобы приносить доход. От подобных объектов госсобственности нужно избавляться через приватизацию или выводить их на рентабельность в режиме антикризисного управления. Хороший кризис-менеджер с соответствующей командой, а также структурой, работающей на принципах корпоративного управления, с этим справится, - уверен эксперт.

Второй Нацэнергохолдинг?

На заседании комитета СДПК в Жогорку Кенеше Чыныбай Турсунбеков высказал опасения, что "Национальная управляющая компания" повторит судьбу "Нацэнергохолдинга".

- Тогда в Жогрку Кенеш тоже приходили и показывали презентации, обещали создать мощную энергокомпанию, а на деле получилось совсем не так, - поделился опасениями депутат.

С ним согласен депутат Кожобек Рыспаев, который выступил "против" создания новой ОАО.

- Зачем что-то придумывать? Если предприятие приносит прибыль, пусть остается в собственности государства, если прибыли нет – надо продавать. Некоторые пансионаты, например, "Кыргызское взморье" и другие летом забиты гостями, а прибыли нет. Видимо, кто-то в карман деньги кладет. Такие объекты тоже нужно продавать, - прокомментировал VB.KG депутат.


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URL: https://www.vb.kg/376433
Теги:
Кожобек Рыспаев, Чыныбай Турсунбеков, Фонд госимущества, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Кубат Рахимов, Нацэнергохолдинг, Ренат Тулебердиев
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Комментарии
Болотбек
04.02.2019, 12:38

Не зря говорят голь на выдумки хитра. Очередной способ грабануть народ. Будут беспрепятственно продавать все и вся. Классное предложение. Интересно,а Президент ЖК поддержит эту аферу? Если поддержки,то лет так нажать будут возбуждать уголовные дела и кричать "Капсул,ограбили", но будет поздно.

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