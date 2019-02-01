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Президент Жээнбеков поддержал министра внутренних дел

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 февраля, принял министра внутренних дел страны Кашкара Джунушалиева.

Министр внутренних дел рассказал об итогах 2018 года и планах на 2019 год, представил информацию о ходе реализации задач в рамках проводимой судебно-правовой реформы, о мерах по борьбе с коррупцией, очищению рядов органов внутренних дел от недобросовестных сотрудников.

По его информации, в январе 2019 года было зарегистрировано более 10 тысяч преступлений и происшествий, тогда как в январе прошлого года количество зарегистрированных преступлений составило менее 2 тысяч. Это результат того, что все преступления теперь регистрируются в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП), вследствие чего уменьшилось сокрытие преступлений.

Кашкар Джунушалиев также предоставил информацию по преступлениям, которые вызвали резонанс в обществе, включая те, по которым обвиняются сотрудники милиции.

"Увеличилось число выявленных преступлений среди сотрудников органов внутренних дел, что является результатом собственных расследований в рамках борьбы с коррупцией и реформы, проводимой в МВД. Виновные понесут наказание по всей строгости закона. Мы будем продолжать вести прозрачную, открытую работу", - сказал министр.

Он отметил, что продолжается работа по очищению рядов органов внутренних дел от недобросовестных сотрудников, подрывающих авторитет милиции. Усилена работа среди личного состава по борьбе с коррупцией. Важное внимание уделяется выявлению фактов формального отношения к рассмотрению жалоб и заявлений граждан.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что кыргызстанцы ждут от органов внутренних дел серьезных результатов в борьбе с преступностью, эффективной работы по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

"Несмотря на рост критики общественности в адрес органов внутренних дел, МВД должно продолжать вести открытую и прозрачную работу, в том числе по очищению личного состава от недобросовестных сотрудников. Реформы в органах внутренних дел республики должны быть направлены в первую очередь на повышение ответственности сотрудников милиции перед обществом. Мы должны добиться, чтобы граждане вновь с уверенностью начали говорить "Моя милиция меня бережет", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства также отметил важность проведения мероприятий, направленных на реформу подразделений МВД, обеспечивающих безопасность дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/376435
Теги:
коррупция, президент, реформы, Кыргызстан, скандал, МВД, Сооронбай Жээнбеков, Кашкар Джунушалиев
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