Президент Жээнбеков поддержал министра внутренних дел

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 февраля, принял министра внутренних дел страны Кашкара Джунушалиева.

Министр внутренних дел рассказал об итогах 2018 года и планах на 2019 год, представил информацию о ходе реализации задач в рамках проводимой судебно-правовой реформы, о мерах по борьбе с коррупцией, очищению рядов органов внутренних дел от недобросовестных сотрудников.

По его информации, в январе 2019 года было зарегистрировано более 10 тысяч преступлений и происшествий, тогда как в январе прошлого года количество зарегистрированных преступлений составило менее 2 тысяч. Это результат того, что все преступления теперь регистрируются в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП), вследствие чего уменьшилось сокрытие преступлений.

Кашкар Джунушалиев также предоставил информацию по преступлениям, которые вызвали резонанс в обществе, включая те, по которым обвиняются сотрудники милиции.

"Увеличилось число выявленных преступлений среди сотрудников органов внутренних дел, что является результатом собственных расследований в рамках борьбы с коррупцией и реформы, проводимой в МВД. Виновные понесут наказание по всей строгости закона. Мы будем продолжать вести прозрачную, открытую работу", - сказал министр.

Он отметил, что продолжается работа по очищению рядов органов внутренних дел от недобросовестных сотрудников, подрывающих авторитет милиции. Усилена работа среди личного состава по борьбе с коррупцией. Важное внимание уделяется выявлению фактов формального отношения к рассмотрению жалоб и заявлений граждан.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что кыргызстанцы ждут от органов внутренних дел серьезных результатов в борьбе с преступностью, эффективной работы по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

"Несмотря на рост критики общественности в адрес органов внутренних дел, МВД должно продолжать вести открытую и прозрачную работу, в том числе по очищению личного состава от недобросовестных сотрудников. Реформы в органах внутренних дел республики должны быть направлены в первую очередь на повышение ответственности сотрудников милиции перед обществом. Мы должны добиться, чтобы граждане вновь с уверенностью начали говорить "Моя милиция меня бережет", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства также отметил важность проведения мероприятий, направленных на реформу подразделений МВД, обеспечивающих безопасность дорожного движения.