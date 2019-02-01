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Мэрия Бишкека вернула имущество "Бишкекского пассажирского автокомбината"

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- ВБ
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10 февраля 2010 года вследствие банкротства коммунального предприятия "Бишкекский пассажирский автокомбинат" договором купли-продажи специальный администратор Аширбаев Т. Д. продал гражданину Турдубекову Б. К имущественный комплекс КП "Бишкекский пассажирский автокомбинат" общей площадью складских помещений 666,4 квадратных метров, производственных помещений 8001,3 квадратных метров, с земельным участком 5,028 га, находящихся на праве бессрочного пользования и 0,258 га на праве срочного пользования сроком на 5 лет по адресу: ул. Шабдан-Баатыра № 4. Стоимость определена сторонами за 9 461 025 сомов.

Данный объект является стратегически важным для жизнедеятельности города учитывая, что продажа данного объекта произведена с наличием ряда грубых нарушений законодательства КР, а также учитывая, что мэрия города Бишкек ранее не участвовала в судебных процессах по данному вопросу, 22 декабря 2015 года муниципалитетом подано исковое заявление в судебные органы о признании недействительным договора купли-продажи указанного имущественного комплекса и земельного участка и применении последствий недействительности договора.

В результате многочисленных судебных разбирательств, касательно восстановления сроков, затем возможности рассмотрения спора по существу и обжалований в вышестоящие инстанции наконец-то 1 февраля 2019 года Октябрьский районный суд города Бишкек вынес решение, которым удовлетворил исковое заявление мэрии города Бишкек и признал недействительным договора купли-продажи вышеуказанного имущественного комплекса и земельного участка общей площадью складских помещений 666,4 квадратных метров, производственных помещений 8001,3 квадратных метров с земельным участком 5,028 га, находящихся на праве бессрочного пользования и 0,258 га на праве срочного пользования сроком на 5 лет.


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URL: https://www.vb.kg/376436
Теги:
госимущество, суд, Бишкек, мэрия
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