Активисты готовятся провести референдум по изменению Конституции

Представители недавнего курултая готовят законопроект по изменению формы правления страны, провластной отчетности и избранию депутатов ЖК. Планируют провести референдум. Об этом VB.KG сообщил председатель инициативной группы по сбору подписей в закон о назначении референдума Айбек Мырза уулу.

По его словам, после проведения собрания и написания протокола инициативной группы из десяти человек, документы были переданы в Минюст для получения свидетельства на сбор подписей.

- Их мы планируем собрать в течение двух или трех месяцев. Затем этот законопроект мы внесем на рассмотрение в ЖК. Если парламент его одобрит, в стране назначат референдум. Я думаю, заручиться подписями 10-20 тысяч граждан нам удастся. Это необходимо, так как по существующему законодательству предлагать законопроект может либо депутат, либо активисты при условии определенного количества подписей, - пояснил Айбек Мырза.

Активист подчеркнул, что планируется инициировать три вопроса.

- Первый – ежегодный отчет президента и ЖК перед народным курултаей, второй – народ должен выбрать наиболее приемлемую для страны форму правления - парламентскую или президентскую. Скажем, если выбор кыргызстанцев падет на президентскую, то она должны быть, как в США, где президент руководит исполнительной властью. При этом полностью ликвидируется институт премьер-министра. Если народ отдаст предпочтение парламентской, то пусть депутаты сами избирают премьера, и он же становится главой исполнительной власти. Третий вопрос – избирательный процесс депутатов ЖК. Это должен быть либо одномандатный, либо попартийный, либо смешанный. Так как в действующей Конституции имеются противоречия - в одной статье прописаны прямые выборы депутатов, в другой – пропроциональные, что в корне противоречит друг другу, - отметил Айбек Мырза.

Представитель курултая добавил, что решение о референдуме принято после того, как глава КР не отреагировал на их требование о проведении конституционной реформы.

- Сроки вышли, поэтому, мы начали сбор подписей, - заключил Айбек Мырза.