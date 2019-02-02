Подросток, попавший под метро в Москве, умер

Подросток из Кыргызстана, который упал под поезд метро, умер в больнице. Об этом на своей странице написал в соцсетях руководитель Представительства ММА и Панкратиона КР в России и руководитель комитета молодёжи и спорта Межрегиональной Общественной Организации (МОО) "Кыргызское единение" Улан Кошматов.

По его данным, подросток Б. А. Асанов 2003 года рождения был уроженцам села Октябрьское Сузакского района, Джалал-Абадской области.

"Уважаемые соотечественники, сейчас мы готовим все разрешительные документы, чтобы отправить тело домой. В этой связи просим вас оказать финансовую помощь. Все мы едем в Москву не от хорошей жизни, а чтобы обеспечить всем необходимым наши семьи. Заранее благодарю всех откликнувшихся", написал он.

Контакты и банковские реквизиты Кошматов написал на своей станице в Facebook.