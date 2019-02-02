Тихий ужас. Во "Фрунзе" драка из-за сковородок

А что вы хотели?! Довели страну до нищеты, и раздают кастрюли с барского плеча ради смеха. Вообще ничего смешного не вижу. Людям жрать нечего, работы нет, зарплаты копеечные в среднем хорошая жароварочная посуда 1000-5000тыс сом, и зароботная средняя плата 5000-10000 тыс.это как нужно жкономить чтоб не только еду купить но и в чем ее приготовить?! Было бы смешно, еслиб небыло так грустро.