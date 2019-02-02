Погода
$ 69.80 - 69.91
€ 79.96 - 80.34

Тихий ужас. Во "Фрунзе" драка из-за сковородок

34927  8
- Андрей Заверухин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Гипермаркет "Фрунзе" объявил акцию - сковородки, кастрюли со скидкой. Насколько хорошо качество этих товаров - неизвестно. Но народ, что называется, "купился".

Покупатели буквально устроили драку из-за дешёвых кастрюль.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376449
Теги:
драка, Бишкек, Фрунзе, Кыргызстан, массовая драка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
интересно
02.02.2019, 20:27

а почем кострюли то?

0
Цитировать
Жалоба модератору
ню
02.02.2019, 20:49

кпц дикие

0
Цитировать
Жалоба модератору
Аа жетимдеер
02.02.2019, 20:55

Аа жетимдеер

0
Цитировать
Жалоба модератору
Ха и Хе
02.02.2019, 21:35

Да половина или больше там перекупщики, по старому спекулянты. Завтра на "блошиных" рынках появятся эти сковородки сомов на 50 дороже, чем купили. За 50 сом давятся.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Айша
02.02.2019, 22:11

У мене ест ишо Савецкий Казан! Токо не знаю чо там варыт демакратицкий?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Рэм Бо
02.02.2019, 22:13
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 10
Минусов: 5
Комментариев: 4

А где драка,где дерутся?Автор обманщик,а насчет "дикие-не дикие",всё происходит как и везде ,где хорошие скидки. Что в Америке, что в Кыргызстане, везде клиенты одинаковые, все хотят подешевле купить

0
Цитировать
Жалоба модератору
Ника
02.02.2019, 22:15

А что вы хотели?! Довели страну до нищеты, и раздают кастрюли с барского плеча ради смеха. Вообще ничего смешного не вижу. Людям жрать нечего, работы нет, зарплаты копеечные в среднем хорошая жароварочная посуда 1000-5000тыс сом, и зароботная средняя плата 5000-10000 тыс.это как нужно жкономить чтоб не только еду купить но и в чем ее приготовить?! Было бы смешно, еслиб небыло так грустро.

0
Цитировать
Жалоба модератору
кыргыз
02.02.2019, 22:50

а где видели драку, как и везде за низкие цены давка, такое везде и во всех государствах происходит, автор что то переборшил

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  