Тихий ужас. Во "Фрунзе" драка из-за сковородок

А где драка,где дерутся?Автор обманщик,а насчет "дикие-не дикие",всё происходит как и везде ,где хорошие скидки. Что в Америке, что в Кыргызстане, везде клиенты одинаковые, все хотят подешевле купить
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Жалоба модератору
Ника
02.02.2019, 22:15
А что вы хотели?! Довели страну до нищеты, и раздают кастрюли с барского плеча ради смеха. Вообще ничего смешного не вижу. Людям жрать нечего, работы нет, зарплаты копеечные в среднем хорошая жароварочная посуда 1000-5000тыс сом, и зароботная средняя плата 5000-10000 тыс.это как нужно жкономить чтоб не только еду купить но и в чем ее приготовить?! Было бы смешно, еслиб небыло так грустро.
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Жалоба модератору
кыргыз
02.02.2019, 22:50
а где видели драку, как и везде за низкие цены давка, такое везде и во всех государствах происходит, автор что то переборшил