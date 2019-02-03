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В Бишкеке торгуют каким-то "страшным" мясом

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- Елена Цой
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Судя по всему, не все торговцы на Аламединском рынке в Бишкеке знакомы с санитарными требованиями к мясо-молочной продукции.

Такой вывод напрашивается после сообщения, появившегося в Кирнете.

Пользователь, опубликовавший фотографию "страшного" мяса, признается, что боится что-то с ним делать. И спрашивает, что это может быть.

Подобное мясо уже было темой обсуждения пару лет назад - тогда девушка рассказала, что купила мясо со странными вкраплениями в одном из гипермаркетов. Пользователи сочли, что больше всего состояние мяса наталкивает на мысль о заражении бычим цепнем.

Не исключено, что и это мясо с Аламединского рынка - также заражено этими паразитам.


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URL: https://www.vb.kg/376450
Теги:
здравоохранение, мясо-молочная продукция, санитария, мясо, Бишкек, Кыргызстан, Аламединский рынок
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