В Бишкеке торгуют каким-то "страшным" мясом

Судя по всему, не все торговцы на Аламединском рынке в Бишкеке знакомы с санитарными требованиями к мясо-молочной продукции.

Такой вывод напрашивается после сообщения, появившегося в Кирнете.

Пользователь, опубликовавший фотографию "страшного" мяса, признается, что боится что-то с ним делать. И спрашивает, что это может быть.

Подобное мясо уже было темой обсуждения пару лет назад - тогда девушка рассказала, что купила мясо со странными вкраплениями в одном из гипермаркетов. Пользователи сочли, что больше всего состояние мяса наталкивает на мысль о заражении бычим цепнем.

Не исключено, что и это мясо с Аламединского рынка - также заражено этими паразитам.