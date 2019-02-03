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При Минкульте создается Госпредприятие "Кыргыз туризм"

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- Елена Цой
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Для эффективной реализации госполитики в сфере туризма создается Государственное предприятие "Кыргыз туризм"

При Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики создается Государственное предприятие "Кыргыз туризм".

Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Государственное предприятие "Кыргыз туризм" создается в целях эффективной реализации государственной политики в сфере туризма и рационального использования объектов санаторно-курортных организаций, находящихся в государственной собственности.

Задачами Государственного предприятия "Кыргыз туризм" являются:

- создание механизма, обеспечивающего исполнение политики в сфере туризма на государственном и региональном уровнях;

- развитие рынка туристских, экскурсионных, гостиничных и сопутствующих туризму услуг, привлечение инвестиций в развитие туристического бизнеса;

- модернизация инфраструктуры туристических объектов, сервис-центров, находящихся в государственной собственности.

Государственное предприятие "Кыргыз туризм" будет осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и утвержденным Уставом.

Директор Государственного предприятия "Кыргыз туризм" назначается на должность и освобождается от должности Премьер-министром Кыргызской Республики сроком на два года, сообщает пресс-служба правительства.

Официально кандидатуры на этот пост еще не названы.


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URL: https://www.vb.kg/376451
Теги:
кадры, назначение, правительство, туризм, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма, Мухамметкалый Абулгазиев
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