При Минкульте создается Госпредприятие "Кыргыз туризм"

Для эффективной реализации госполитики в сфере туризма создается Государственное предприятие "Кыргыз туризм"

При Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики создается Государственное предприятие "Кыргыз туризм".

Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Государственное предприятие "Кыргыз туризм" создается в целях эффективной реализации государственной политики в сфере туризма и рационального использования объектов санаторно-курортных организаций, находящихся в государственной собственности.

Задачами Государственного предприятия "Кыргыз туризм" являются:

- создание механизма, обеспечивающего исполнение политики в сфере туризма на государственном и региональном уровнях;

- развитие рынка туристских, экскурсионных, гостиничных и сопутствующих туризму услуг, привлечение инвестиций в развитие туристического бизнеса;

- модернизация инфраструктуры туристических объектов, сервис-центров, находящихся в государственной собственности.

Государственное предприятие "Кыргыз туризм" будет осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и утвержденным Уставом.

Директор Государственного предприятия "Кыргыз туризм" назначается на должность и освобождается от должности Премьер-министром Кыргызской Республики сроком на два года, сообщает пресс-служба правительства.

Официально кандидатуры на этот пост еще не названы.