Жээнбеков: Путь Корчубека Акназарова - пример и урок для будущих поколений

"Жизненный путь Корчубека Акназарова останется примером и уроком для многих будущих поколений!", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 февраля во время прощальной панихиды с выдающимся государственным и общественным деятелем Корчубеком Акназаровым.

Глава государства отметил, что прощание с одним из величайших людей современности Корчубеком Акназаровым, уход человека, который внес неоценимый вклад в развитие государства несмотря на то, что это закон жизни, вызывает большую печаль. Он с глубоким прискорбием выразил соболезнования детям, близким и родным Акназарова.

"Корчубек ага всю свою жизнь посвятил своему народу, служению своей стране. Он показал пример настоящего созидания, чистой жизни, высокой человечности, любви к родине. Он до последних дней в Великой Отечественной войне ради будущего поколения нес службу на полях сражений. После войны, где бы он не трудился, какой бы долг не исполнял, всегда относился к своей работе ответственно и честно", - подчеркнул Президент.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что Корчубек ага благодаря неустанному труду добился самых больших высот уважения, какой бы район не возглавлял, добивался высоких успехов в развитии сельского хозяйства этого региона.

"В регионах, которые возглавлял Акназаров, были хорошие изменения и рост экономики, социальной и культурной жизни", - отметил Глава государства.

Он подчеркнул, что труд Акназарова был по достоинству оценен государством и народом, за многолетний труд в 1966 году он был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда, награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, двумя орденами "Красного знамени" и "Почетным знаком".

"Жизненный путь Корчубека Акназарова останется примером и уроком для многих будущих поколений. Путь, пройденный Акназаровым, должен стать уроком особенно для государственных, муниципальных служащих и руководителей. Он творил великие дела, которые навечно останутся в истории, памяти народа. Не жалея делился своим богатым жизненным опытом, наставлял молодое поколение. Он и мне говорил свои наставления, делился опытом государственного управления, дал свое благословение. Корчубек Акназаров был настоящим народным, великим человеком", - сказал Глава государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил исполненный Корчубеком Акназаровым святой долг перед народом, высказав благодарность от имени кыргызстанцев, выразил глубочайшие соболезнования его родным и близким.