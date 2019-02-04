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В Бишкеке нашли трехлетнюю девочку. Она одна шла по Жибек Жолу

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- Екатерина Улитина
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Маленькая девочка потерялась в Бишкеке, ее родственники нашлись через несколько часов. Информацию об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Кроху на улице нашёл бишкекчанин Рахат Туратов. Около двух дня 2 февраля он ехал по проспекту Жибек Жолу, когда заметил девочку без сопровождения взрослых. Мужчина подошел к девочке и вызвал милицию.

- Одежда и лицо были грязные, штаны мокрые, видимо, она описалась. Складывалось впечатление, что она уже несколько часов бродила по городу. Девочка умеет говорить, но мы от неё ничего не смогли узнать о ее семье. Судя по всему, у неё была травма, при слове "мама" девочка начинала плакать, - добавил мужчина.

Ребёнка забрали сотрудники милиции, приехавшие на вызов. Складывалось впечатление, что девочку никто не искал.

- Вечером, придя домой, я позвонил сотруднику милиции, который забрал ребёнка. Оказывается, родителей ещё не нашли, и девочку передали соцслужбам. Немного позже мне опять позвонили и сказали, что с заявлением о пропаже обратился дедушка. Он ее забрал, - сказал Рахат.

В ГУВД Бишкека VB.KG подтвердили информацию о пропаже ребёнка, добавив, что ее уже забрали родственники. Как девочка оказалась на улице одна, и какое наказание понесут взрослые, оставившие ребенка без присмотра, пока не сообщается.


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URL: https://www.vb.kg/376454
Теги:
ГУВД, дети, наказание, Бишкек, Кыргызстан, пропал ребенок, пропали дети
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Комментарии
Урри
04.02.2019, 10:38

Надо наказывать таких тварей.

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Кер
04.02.2019, 11:21

Жертва безработицы. Родители в рабочей миграции, на дедушках и бабушках целые детские сады. И как бы рожать надо и как то прокормить их.

0
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Жалоба модератору
17
04.02.2019, 14:38

Кер

Жертва безработицы. Родители в рабочей миграции, на дедушках и бабушках целые детские сады. И как бы рожать надо и как то прокормить их.

Человек тем и отличается от животного, что может планировать беременность в зависимости от ситуации.

0
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