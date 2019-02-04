Снег и морозы. Погода по Кыргызстану

С 5 по 7 февраля по Кыргызстану ожидается неустойчивая погода, временами снег. Об этом сообщает МЧС.

Как отмечается, в отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и по востоку Иссык-Кульской области осадки интенсивные.

- В долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей дождь, переходящий в снег. На дорогах снежный накат, гололедица. На горных участках дорог - заносы. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областях с усилением до 17-22, - информируют синоптики.

Уточняется, что с 6 по 9 февраля ожидается значительное понижение температуры воздуха - в Чуйской и Таласской долинах ночью до -23 градусов, днем до 13 мороза.

- В долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ночью до –13, днем до –6. В предгорных районах ночью до 18 градусов мороза, днем до –8, в Иссык-Кульской котловине ночью –7…–12, днем 0…–5. По востоку Иссык-Кульской котловины ночью –13…–18, днем до 5 градусов мороза. В зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью до –33, днем –12…–17, в высокогорных районах и Суусамырской долине ночью до – 38 градусов, днем –13…–18, - предупреждает МЧС.