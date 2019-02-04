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Нашлась женщина, бросившая маленьких дочек одних в квартире

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- Бакыт Стамов
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Женщину, которая в Оше бросила двух маленьких девочек 4-х и 2-х лет на 10 дней одних в квартире, нашли. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Оша.

По данным ведомства, она объяснила причину своего отсутствия семейными обстоятельствами.

- Сказала, что вышла замуж, и поэтому ее не было так долго. По причине того, что семья жила в неблагополучных условиях и отсутствовали какие-либо документы на детей, управление социальной защиты и комиссия по делам несовершеннолетних при мэрии Оша приняли решение поместить детей в детский дом пока на 6 месяцев, - пояснили в УВД Оша.

Напомним, ранее в Оше во время профилактического рейда "Ночной подросток" сотрудники милиции в одном из домов на улице Узгенской нашли двух маленьких девочек 4-х и 2-х лет, оставленных одних в квартире.


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URL: https://www.vb.kg/376458
Теги:
дети, несовершеннолетние, Ош, розыск, Кыргызстан, УВД
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