Погода
$ 69.79 - 69.90
€ 79.80 - 80.40

Суд вернул мандат депутату БГК с российским гражданством

1032  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Межрайонный суд Бишкека встал на сторону депутата Бишкекского горкенеша Коргонбай уулу Жусупбека и вернул ему депутатский мандат. Об этом VB.KG сообщил его представитель Эрик Ирискулбеков.

Напомним, после обнаружения у Коргонбай уулу Жусупбека второго гражданства Российской Федерации Территориальная и Центральная избирательные комиссии лишили его депутатского мандата.

- Я считаю, что человек не должен отвечать за упущения в законах. Так, согласно конституции гражданин, имеющий иное гражданство, не имеет право занимать государственные должности, работать в структуре правоохранительных органов, судьей и быть избранным депутатом Жогорку Кенеша. Местные кенеши не относятся к этому списку, - прокомментировал Эрик Ирискулбеков.

Адвокат добавил, что согласно закону о выборах депутатов местных кенешей, депутат после избрания не имеет право выходить из кыргызстанского гражданства или приобретать гражданство других государств. Тогда как его клиент приобрел российское гражданство в 2007 году, то есть до того, как стать депутатом.

Отметим, в тексте закона, о котором говорит юрист, слово "после" отсутствует, однако статью, действительно, можно трактовать так, как говорит юрист. "Под досрочным прекращением полномочий депутата в смысле настоящей статьи понимается: выход из гражданства, утрата гражданства Кыргызской Республики либо приобретение иного гражданства".

В пресс-службе Бишкекского городского суда VB.KG сообщили, что пока не получили постановления суда.

ЦИК КР намерена сегодня обжаловать решение Межрайонного суда.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376459
Теги:
Бишкекский горкенеш, ЦИК, суд, гражданство, Кыргызстан, лишение мандата, Жусупбек Коргонбай уулу, Эрик Ирискулбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Валентин Крамаренко
04.02.2019, 12:04
Карма: -4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 28
Минусов: 32
Комментариев: 31

Если он патриот своего государства и собрался работать на его благо, зачем ему второе гражданство? Чтобы не было кривотолков, пусть откажется от российского  и дело с концом! Что за мода у нашего народа по поводу иностранного гражданства, не возможно взять в толк?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  