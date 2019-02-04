Суд вернул мандат депутату БГК с российским гражданством

Межрайонный суд Бишкека встал на сторону депутата Бишкекского горкенеша Коргонбай уулу Жусупбека и вернул ему депутатский мандат. Об этом VB.KG сообщил его представитель Эрик Ирискулбеков.

Напомним, после обнаружения у Коргонбай уулу Жусупбека второго гражданства Российской Федерации Территориальная и Центральная избирательные комиссии лишили его депутатского мандата.

- Я считаю, что человек не должен отвечать за упущения в законах. Так, согласно конституции гражданин, имеющий иное гражданство, не имеет право занимать государственные должности, работать в структуре правоохранительных органов, судьей и быть избранным депутатом Жогорку Кенеша. Местные кенеши не относятся к этому списку, - прокомментировал Эрик Ирискулбеков.

Адвокат добавил, что согласно закону о выборах депутатов местных кенешей, депутат после избрания не имеет право выходить из кыргызстанского гражданства или приобретать гражданство других государств. Тогда как его клиент приобрел российское гражданство в 2007 году, то есть до того, как стать депутатом.

Отметим, в тексте закона, о котором говорит юрист, слово "после" отсутствует, однако статью, действительно, можно трактовать так, как говорит юрист. "Под досрочным прекращением полномочий депутата в смысле настоящей статьи понимается: выход из гражданства, утрата гражданства Кыргызской Республики либо приобретение иного гражданства".

В пресс-службе Бишкекского городского суда VB.KG сообщили, что пока не получили постановления суда.

ЦИК КР намерена сегодня обжаловать решение Межрайонного суда.