Жээнбеков встретился с министром иностранных дел РФ Лавровым

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 4 февраля, встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, прибывшим в Бишкек с официальным визитом.

"Мы всегда рады встрече с нашими российскими друзьями. Ваш официальный визит проходит накануне значимого политического события - государственного визита Президента России Владимира Путина в Кыргызскую Республику", - отметил Сооронбай Жээнбеков, приветствуя Сергея Лаврова.

"Уверен, что визит Владимира Владимировича станет демонстрацией высокого уровня союзничества и стратегического партнерства, основанного на прочных традициях исторической дружбы и взаимного уважения между нашими странами", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что со вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз отношения перешли на новый, более качественный уровень сотрудничества.

"С удовлетворением отмечаю положительную динамику роста торгового оборота между нашими странами", - сказал Президент Сооронбай Жээнбеков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что его официальный визит в Бишкек посвящен подготовке государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан, а также заседания межправительственной комиссии (МПК), которое состоится 1 марта 2019 года.

"Мы ценим наши отношения союзничества и стратегического партнерства, двусторонние связи и сотрудничество в рамках ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ, ООН и других организаций, где мы представлены вместе с вами и у нас налажены очень тесные связи. Мы сегодня с министром иностранных дел Кыргызстана подробно обсудим все внешнеполитические задачи, которые поставили перед нами главы наших государств и которые обеспечивают устойчивую, уверенную работу по всем направлениям", - подчеркнул Сергей Лавров.

На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе о предстоящих заседаниях Совета глав государств ШОС и Совета коллективной безопасности ОДКБ в рамках председательства Кыргызской Республики в 2019 году.